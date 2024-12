Maionese, ma quale grandi marche! La migliore la trovi solo qui, la paghi poco e la qualità è sensazionale

Altro che le grandi marche, ecco qual è la maionese migliore, dove la trovi e perchè la sua qualità batte tutte le altre.

La maionese è uno dei condimenti più utilizzati sulle nostre tavole. Chi crede che sia utilizzata solo ed esclusivamente nelle pizzerie e nei fast food si sbaglia di grosso: la maionese, anche grazie ai gradi chef sta vivendo una vera e propria primavera.

Se quella fatta in casa resta la migliore in assoluto, sono molti i marchi industriali che ne propongono le versioni più disparate. Alcuni hanno azzardato con una maionese aromatizzata, altri invece hanno puntato tutto sulla ricetta classica, con materie prime di altissima qualità, e infine c’è chi strizza l’occhio alle preparazioni light.

Numerosi i marchi noti in tutto il mondo, come Calvè e Heinz, ma il loro nome altisonante non gli assicura certo il primato in classifica, soprattutto per quel che concerne la qualità.

Un alimento che piace a grandi e bambini: la si mette sulle patatine fritte, ma anche per la preparazione del classico vitello tonnato. Altroconsumo è sceso in campo per determinare quale sia la migliore, ecco i risultati ottenuti.

Come scegliere la maionese migliore

Innanzitutto, per scegliere la maionese migliore occorre precisare che non sempre un marchio noto è sinonimo di elevata qualità. Quando ci si appresta a scegliere la propria maionese, la prima cosa da fare è leggere attentamente l’etichetta. Uno degli elementi alla base della preparazione sono le uova, meglio se di galline allevate a terra e ovviamente italiane. Insieme ad esse, ecco l’olio: nella maggior parte dei casi viene utilizzato l’olio di semi, anche se non mancano preparazioni raffinate in cui è presente l’olio di oliva, che ricordiamo essere un’importante fonte di Omega 3 e grassi buoni.

Infine, i veri appassionati cercano di scegliere in base alla consistenza. Alcune ricette puntano su una maggiore cremosità, altre invece sulla robustezza del sapore. Ma allora, qual è la migliore in assoluto?

Ma cosa ci dice la classifica delle migliori maionesi?

Come accennato in precedenza, Altroconsumo si è impegnata in un’indagine molto interessante, che compara diverse tipologie di maionese che i supermercati italiani mettono a disposizione dei consumatori. 21 sono stati i prodotti sottoposti all’indagine, con la divisione in classica, light e senza uova. 280 i consumatori che sono stati coinvolti e che sono stati chiamati a fornire una valutazione completa dei prodotti.

La prima in classifica, con un costo al di sotto dell’euro è inaspettatamente la Kania, venduta nei punti vendita Lidl. Il suo è un ottimo rapporto qualità/prezzo. Al secondo posto la maionese Coop, poi Esselunga, Biffi e la Calvè. Prova che non basta un nome altisonante per essere dichiarati i migliori.