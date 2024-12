Dopo la mazzata del nuovo Codice della strada ennesima stangata: ti multano anche se metti il braccio fuori dal finestrino

Se metti il braccio fuori dal finestrino ti multano. Nuova stangata prevista a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

Il 12 dicembre scorso è entrato in vigore il Nuovo Codice della Strada. Per molti mesi se ne è parlato e questa modifica è stata vissuta come una vera e propria mazzata per gli automobilisti, che ora dovranno prestare attenzione ad ogni singolo comportamento.

Con questa modifica si è deciso di mettere al primo posto la sicurezza stradale; si vogliono ridurre in maniera drastica quelli che sono gli incidenti, soprattutto se mortali. Ovviamente, la prevenzione di questi passa attraverso nuove regole e sanzioni più severe.

Quindi, come più volte accennato dai giornali e dai media in generali, buona parte della revisione del Codice della Strada fa leva proprio su un sistema sanzionistico molto più stringente.

Numerosi i comportamenti per cui sono state previste delle multe, anche piuttosto salate, e dei provvedimenti accessori: uno di questi implica il mettere un braccio fuori dal finestrino. Lo trovi assurdo? Eppure…

Sanzioni severe e pugno duro

Al fine di ottenere delle strade molto più sicure, si è deciso di intervenire anche su alcuni comportamenti, forse sottovalutati dagli automobilisti. In fondo, quanti di noi viaggiano mettendo il braccio fuori dal finestrino? In molti vero? E se non fosse più possibile?

Un pugno duro che verrà applicato con una serie di controlli a tappeto che saranno effettuati su tutto il territorio. Probabilmente, già molti cittadini avranno notato un netto aumento dei posti di blocco, con le Forze dell’Ordine pronte a sanzionare tutti coloro che non rispetteranno le regole.

Un comportamento che va contro ogni regolamento

C’è un’azione che viene sanzionata da sempre, e non per via del Nuovo Codice della Strada. Ci si riferisce al gettare rifiuti dal finestrino della propria automobile, una pratica oltremodo dannosa per l’ambiente, ma anche estremamente pericolosa, considerando il rischio di colpire le vetture o i mezzi che comunque incontriamo. Proprio per questo motivo sono previste multe molto salate nel caso in cui si buttino rifiuti dalla macchina, come recita l‘art.15 del CdS.

In particolare è fatto divieto di depositare rifiuti o materie di qualsiasi tipologia sulle strade o sulle pertinenze, e di insozzare la strada gettando rifiuti o oggetti da veicoli che sono in movimento o in sosta. La multa prevista per chi viene sorpreso a fare questo va dai 108 ai 433 euro, oltre a prevedere l’obbligo di pulire la zona sporcata e ripagare gli eventuali danni.