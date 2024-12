Cellulare, c’è un pulsante segreto che hanno tutti: una volta premuto la batteria non si scarica più

Si tratta di un’ottima soluzione per risparmiare batteria e – contemporaneamente – guadagnare in salute. Vediamo di cosa si tratta.

Oramai siamo un po’ tutti, chi più chi meno, dipendenti dai nostri smartphone. Quelli che un tempo erano semplicemente telefoni, si sono trasformati oggigiorno in dispositivi essenziali, in grado di farci interagire efficacemente con ciò che ci circonda, velocizzando al massimo la nostra reattività.

Ma tutto ciò ha, ovviamente, un prezzo: più utilizziamo i nostri smartphone, più la loro batteria si consuma. E talvolta può succedere di rimanere con il cellulare scarico sul più bello, mentre stiamo facendo un pagamento digitale oppure conversando con qualcuno.

Vi sono certo alcune banali strade che si possono percorrere per evitare di rimanere disconnessi all’improvviso. Una, ad esempio, è quella di dotarsi di una batteria supplementare, di quelle portatili, dette anche power banks. In alternativa, è possibile sempre attivare – una volta scesi al di sotto di una determinata percentuale di carica – la funzione “Attiva risparmio energetico“, presente in tutti i devices.

Ma poiché, come si dice, “prevenire è meglio che curare“, suggeriamo una alternativa che può in realtà far risparmiare parecchio sul consumo della batteria, andando a limitare in particolare la luminosità dello schermo.

Come ridurre il consumo di batteria

Non a tutti è magari chiaro che la luminosità dello schermo del nostro smartphone contribuisce molto al consumo energetico. Peraltro, un’eccessiva luminosità è anche assai dannosa per i nostri occhi e, indirettamente, per il nostro sistema nervoso.

Per questi due motivi tutti i cellulari danno la possibilità di modificare la luminosità, accedendo a particolari funzioni presenti all’interno delle impostazioni di sistema. Poiché le funzioni preposte, per IOS ed Android, sono dissimili, vediamo di seguito come si possa ridurre la luminosità dello schermo in entrambi i sistemi operativi.

La soluzione per IOS ed Android

Se si possiede un iPhone, la soluzione per ridurre la luminosità dello schermo è la seguente: accedere all’app “Impostazioni”, quindi cliccare su “Accessibilità”; procedere valorizzando la funzione “Schermo e dimensioni del testo” e, quindi, attivare il pulsante “Riduci punto bianco”.

Se, invece, il sistema operativo del nostro cellulare è Android, si proceda come segue: accedere all’app “Impostazioni”, quindi cliccare su “Accessibilità”; individuare il pulsante “Attenuazione extra” ed attivarlo. Il sistema Android è forse meno efficace di quello IOS, comunque sia anch’esso consente di ridurre drasticamente il consumo energetico.