Oroscopo di inizio Gennaio, valanghe di soldi per chi è nato in questi mesi: per tutti gli altri c’è un’amara sorpresa

Arriva gennaio e con lui l’oroscopo per il primo mese dell’anno, per alcuni segni ci saranno soldi veramente a valanga, per altri invece non sarà un buon momento.

Il nuovo anno inizia sotto i buoni auspici delle stelle. Venere arriva con il suo fascino e rende le relazioni il vero punto forte di un anno che promette di essere ricco di sorprese, almeno per alcuni abitanti dello Zodiaco. Il 2024, del resto, è stato un anno assai difficile: molti i segni zodiacali solo ora stanno trovando un po’ di respiro dopo la pressione subita in questi 12 mesi.

Parlavamo di Venere: il pianeta del fascino e della bellezza offrirà la sua benevola influenza ad alcuni segni, ma potrebbe rendere faticosa questa prima parte dell’anno ad altri.

Anche Giove farà la sua parte: quando esso pone il suo sguardo benevolo su un segno, ecco che la fortuna inizia a girare, con la Dea Bendata che regala giornate propizie ai fortunelli dello Zodiaco.

Insomma, questo 2025 sarà l’anno della vera rivincita.

Qualcuno inizia un po’ in salita

Che non ce ne voglia nessuno, le stelle sono pur sempre altalenanti, e alcuni protagonisti dello Zodiaco potrebbero iniziare l’anno un po’ in salita. I primi mesi richiedono un forte impegno da parte di Gemelli e Scorpione che, pur terminando bene questo 2024, probabilmente si sentiranno un po’ appesantiti dopo gli stravizi delle feste. Un senso di stanchezza che si porteranno dietro per i primi 2 mesi dell’anno, per poi iniziare una sorta di rinascita in primavera. Tendenza inversa per la Bilancia: il segno più indeciso dello Zodiaco pagherà lo scotto di alcune scelte sbagliate e da giugno in poi cercherà di ritrovare se stesso, in assoluta solitudine. Ma i primi mesi del 2025 promettono bene anche per chi vuole allargare la famiglia.

Insomma, un alternarsi di momenti propizi e altri mesi un po’ difficili che, però, potrebbero regalare a molti la possibilità di avere le stelle dalla propria parte per quello che riguarda il denaro.

Chi non risica….

Il 2025 ci insegnerà che ci vuole coraggio per riuscire a raggiungere i propri sogni e sono due i segni più ambiziosi dello Zodiaco. Stiamo parlando di Ariete e Capricorno. Le stelle ci dicono infatti che è il momento di rischiare, di tentare ad aprire le porte per il successo. Per loro questo sarà l’anno del denaro, sarà possibile togliersi finalmente qualche sfizio che è stato fino ad oggi rimandato.

Altri segni troveranno la loro fortuna, invece, non nel denaro, ma nei legami affettivi, come nel caso del Toro, che da sempre è alla ricerca della sua dimensione familiare perfetta, e finalmente nel 2025 la troverà. Per il Leone invece, grandi conquiste!