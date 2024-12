Laurea, queste sono le più richieste in assoluto: guadagni fiumi di soldi, e no non è quella in medicina

Ci sono alcune lauree che non solo sono le più richieste, ma anche quelle grazie alle quali si può guadagnare di più. Ecco quali sono e cosa sapere.

Per i giovani la scelta del percorso universitario è forse una delle più importanti in maniera assoluta. L’indirizzo di studio che si deciderà di perseguire, ovviamente, influenzerà poi il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il mercato attuale richiede soggetti che risultino essere sempre più specializzati e, anche se alcuni non ci credono, il classico “pezzo di carta“, continua ad essere determinante.

Ci sono alcune lauree che sembrano essere tra le più richieste, nonché in grado di aprire la strada a uno stipendio veramente soddisfacente.

Qualcuno crede che, ancora oggi, la facoltà più prestigiosa sia sempre Medicina. Ma anche se quest’ultima viene scelta da giovani che hanno una vera e propria vocazione per questa tipologia di mestiere, ce ne sono altre che sono più redditizie a livello economico e nel lungo periodo.

Allora cerchiamo di scoprire quali sono le facoltà in grado di offrire gli sbocchi migliori.

Quali sono i fattori che determinano una laurea “richiesta”?

Ci sono alcune carriere accademiche che aprono la porta a una serie di possibilità di gran lunga preferibili rispetto ad altre. Alcune facoltà universitarie permettono di avere una preparazione specializzata, e questo permette a chiunque di avere maggiori possibilità di firmare un contratto che sia veramente conveniente. Alcune carriere sono in grado di offrire una crescita economia maggiore, rispetto a quelle generiche; un processo questo, dovuto all’elevata specializzazione degli impieghi di chi deve andare a ricoprire uno specifico ruolo.

Questo è il motivo per cui si sostiene che ci siano alcuni indirizzi universitari che siano in grado di offrire carriere migliori, di sicuro molto più redditizie rispetto ad altre. Conoscere le possibilità del mercato è indispensabile nel momento della scelta, questo, indipendentemente dalla scelta che viene dettata dalle proprie capacità e passioni.

Ecco i percorsi di laurea più promettenti

Quindi, nel casto panorama universitario italiano, ci sono alcuni percorsi di laurea grazie ai quali si hanno maggiori possibilità di trovare un lavoro più velocemente, e di accedere a retribuzioni soddisfacenti. Al primo posto tra le facoltà più ricercate c’è Ingegneria, in particolare i rami che riguardano l’informatica, l’elettronica e la meccanica, in grado di formare soggetti altamente specializzati e con una serie di competenze tecniche e digitali estremamente ricercate negli ultimi anni. Anche la facoltà di Economia non ha perso il suo fascino, con le aziende alla continua ricerca di esperti, soprattutto nella gestione aziendale e nel marketing. I professionisti che escono da tale indirizzo possono lavorare nel settore bancario, finanziario e manageriale. Infine, il settore delle Tecnologie di informazione e telecomunicazione, con attenzione alla cybersecurity e all’analisi dei dati.

L’economia sostenibile ha aperto le porte a coloro che intraprendono un percorso di studi in Scienze ambientali ed energie rinnovabili. Sembra chiaro che, anche se Medicina resta una scelta sicura, sono molte le strade che possono essere percorse da chi si trova a scegliere la facoltà universitaria proprio in questi anni.