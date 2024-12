Il Ministero ha autorizzato tutto: “assumiamo anche con solo il diploma” | Scatta la corsa per accaparrarsi il contratto d’oro

È arrivata l’autorizzazione da parte del Ministero; al via le assunzioni con solo il diploma. Sarà corsa per accaparrarsi il posto.

Ancora una novità positiva per tutti coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro a tempo indeterminato e, soprattutto, statale e che porterebbe tranquillità e stabilità economica a tutta la famiglia. Condizioni, queste ultime due, che consentono di poter programmare il proprio futuro senza troppe ansie e senza precarietà.

Insomma, si tratta di una nuova ghiotta occasione per sistemarsi a vita e svolgere un lavoro dietro ad una scrivania, senza sforzi, senza patemi e, soprattutto, con uno stipendio mensile che non subisce ritardi in nessun mese dell’anno. Ovviamente, poi, c’é da mettere in conto l’arrivo sia della tredicesima mensilità che della quattordicesima.

Lo avevamo annunciato che quest’anno si sarebbe chiuso con il botto, e che il prossimo anno sarà anche migliore sotto questo aspetto. Il Ministro non vuole più che si tergiversi sui Concorsi da bandire e, anzi, vorrebbe che tutto fosse maggiormente scorrevole e veloce. Questa volta, poi, a festeggiare sono proprio in tanti.

Non si tratta, infatti, di posti destinati solo a cittadini in possesso di Laurea, bensì di un Concorso anche per i Diplomati. Lo si evince dal comunicato ufficiale del Ministero della Pubblica Amministrazione. I posti a concors0 sono davvero tantissimi. Scopriamo insieme quali sono le nuove opportunità.

Ti assumono col diploma: posto a tempo indeterminato e contratto d’oro

In una nota ufficiale del Ministero si può leggere che, finalmente, il Ministro Zangrillo ha apposto la sua firma sul DPCM di autorizzazione di un nuovo concorso per cittadini diplomati che sono alla ricerca di un nuovo posto di lavoro o della loro prima esperienza lavorativa. Insomma, basta aver conseguito questo titolo per poter partecipare.

Arriveranno, così, nuovi concorsi per la copertura di ben 19 mila posti di lavoro vacanti. Si tratta di numeri davvero enormi che porteranno serenità a tantissime famiglie italiane dopo anni di crisi dilagante, in cui tutti hanno stretto la cinghia a causa anche della mancanza di lavoro.

Tanti Concorsi al via già a fine dicembre

Come comunicato nella nota ministeriale, il Ministro ha autorizzato l’indizione di nuovi bandi di concorso per la copertura di 19mila posti di lavoro. Quello che, però, partirà subito è il Concorso INPS. Si prevede, infatti, stando anche alla nota dell’Ente, diramata a settembre, che esso possa arrivare entro fine anno.

Si parla di ben 2500 unità di personale, da dislocare su tutto il territorio nazionale in questo triennio, che si chiuderà nel 2026. Al momento il provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti che lo ratificherà a breve, anzi a brevissimo, e siamo sicuri che prima dell’inizio del nuovo anno ci si potrà candidare a tutti i Concorsi previsti.