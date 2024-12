Con 1200 euro al mese qui ci vivi da vero re: tutti si vogliono trasferire in questa città italiana | Addio vita precaria

Vediamo, dati alla mano, quali sono le città più economiche d’Italia per viverci davvero bene, seppur con uno stipendio modesto.

Tutti quanti stanno sempre a parlare di quanto è cara Milano, città nella quale, con uno stipendio da 1200 €, purtroppo non riesci quasi neanche a pagarti l’affitto di casa.

Sì, siamo tutti quanti d’accordo: Milano è carissima. Ma siamo veramente sicuri che non si possa vivere in una vera città, con tutti i confort del caso, senza spendere tutti quei soldi? E’ risaputo che vivere in un piccolo borgo, soprattutto se lontano dai grandi centri, porta vantaggi economici considerevoli; purtroppo però la vita “da isolati” non fa per tutti.

E allora proviamo a vedere se non vi siano, in Italia, alcuni grandi centri urbani che consentano – anche a chi prende 1.200 € al mese – di vivere una vita più che dignitosa, magari addirittura riuscendo a risparmiare anche qualcosa a fine mese.

E’ chiaro però che per poter fare una scelta come quella di trasferirsi dove più conviene, risulta necessario avere un lavoro decisamente smart: totalmente da remoto, a meno che uno non trovi – miracolosamente – un impiego in loco. Se le cose stanno così, le opportunità fra cui scegliere sono diverse.

Quali sono le città dove conviene di più vivere?

Cominciamo da un importante capoluogo di regione: Bari, città bellissima, sul mare, sicuramente centro fra i più intraprendenti di tutto il Meridione. Non si tratta, è ovvio, della scelta più economica, ma Bari consente comunque di risparmiare almeno un 20% dello stipendio rispetto ad una grande città del Nord.

Per chi ama la natura a tutto tondo è assai consigliabile anche Teramo, capoluogo di provincia abruzzese, a due passi dal magnifico Parco Nazionale e dal Gran Sasso. Per una scelta un po’ più radicale, perché si tratterebbe di trasferirsi in Sicilia, consigliamo Caltanissetta: una città dove anche gli ambienti di oltre 100 mq richiedono affitti compatibilissimi con uno stipendio base.

La città più economica d’Italia

Anche il centro Italia ha le sue città decisamente vantaggiose economicamente: una di queste è Ancona, nelle Marche: città marittima ben collegata con il resto dei grandi centri urbani.

Ma il miglior centro urbano dove vivere con 1.200 €, considerando il costo della vita locale, è certamente il capoluogo lucano di Potenza, la “città delle cento scale“: un sistema di scale mobili per il trasporto pubblico più esteso d’Europa. Potenza non ha le dimensioni di Milano, ma rimane comunque un conglomerato urbano di prim’ordine, dotato anche di una sua importante Università pubblica.