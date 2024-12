Pesce, prima di comprarlo controlla questi dettagli: solo così saprete se è davvero fresco | I ristoratori lo fanno sempre

Se vuoi essere sicuro di acquistare del pesce fresco, allora devi controllare queste caratteristiche, lo fanno anche gli esperti ristoratori.

Perché parlare di come si sceglie il miglior pesce proprio adesso? Perché la maggior parte delle famiglie italiane nei giorni delle festività natalizie decidono di consumare una quantità maggiore di pesce. Inoltre, si tratta di un alimento che rientra tra quelli alla base della nostra dieta mediterranea.

Gli esperti di nutrizione ci dicono che proprio la nostra è la tipologia di alimentazione più completa e corretta, e il pesce è nettamente consigliato rispetto alla carne, per cui invece vi sarebbero dei limiti da rispettare.

Ovviamente, affinché si possa godere delle caratteristiche nutrizionali del pesce che si sceglie, occorre acquistare prodotti che siano estremamente freschi e che conservino tutte le loro caratteristiche organolettiche.

Ma come si riconosce il pesce quando è fresco? Il trucco lo spiegano gli esperti.

Pesce fresco o pesce congelato?

Saranno veramente molti coloro che si chiedono se sia meglio il pesce fresco o quello congelato. Probabilmente in molti non avranno dubbi, e penseranno che il pesce fresco sia migliore di quello congelato. Ma in realtà, proprio come è successo per molti luoghi comuni, è finalmente caduto anche quello che riguarda il pesce congelato. Quest’ultimo, da sempre ritenuto di scarsa qualità, si è preso la sua rivincita e adesso è chiaro che, se il pesce è stato pescato da uno o massimo 2 giorni, può essere migliore di quello congelato, altrimenti quest’ultimo finisce per essere il migliore tra i due.

Affinché si possa acquistare del buon pesce, però, occorre prestare attenzione a una serie di caratteristiche che si rivelano veramente importanti. Peraltro, conoscere i segreti del buon pesce permette di evitare di fare una brutta figura in tavola.

Cosa controllare per avere del buon pesce

A rivelare i segreti del buon pesce, come riportato da lacucinaitaliana.it, ci pensa Giuseppe Balestrieri, titolare del Nautilus, pescheria e bistrot di Brindisi. Il primo segreto che ci ricorda è quello di fare attenzione all’odore del pesce, deve ricordare il mare, e poi si passa a controllare il colore, preferibilmente lucido e dai toni accesi. Gli occhi devono essere bombati, e al tatto il pesce deve essere scivoloso, con la carne molto elastica.

Questo sono le caratteristiche del pesce fresco ciò su cui occorre porre la propria attenzione, per evitare di compiere errori di scelta. La prossima cena a base di pesce sarà un successo!