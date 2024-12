Contantore della luce, risparmi un capitale mettendo questa impostazione: in 2 mesi ti riprendi tutti i soldi spesi

Informandosi bene, è possibile venire a conoscenza di importanti opzioni presenti sul proprio contatore che faranno risparmiare parecchio.

Sono in molti a sognare di avere una casa digitale: un ambiente domestico in cui tutti gli elettrodomestici, e non solo, sono connessi in rete, tanto da poter eseguire i nostri comandi a distanza.

Una piccola rivoluzione, in questo senso, è però probabilmente già stata fatta nelle nostre case, peraltro anche a nostra insaputa. Esiste infatti un dispositivo, presente nelle nostre abitazioni, il quale – se opportunamente aggiornato – può fornirci importanti informazioni sul nostro consumo energetico, aiutandoci a risparmiare parecchi soldi in bolletta.

Stiamo parlando del banale contatore della luce il quale, negli ultimi anni, è stato già sostituito a molte famiglie, trasformandosi di fatto in un importante strumento di conoscenza della nostra situazione energetica. Esso è in grado, praticamente in tempo reale, di darci il valore nel nostro consumo in chilowattora (kWh), consentendoci così di pianificare al meglio il nostro utilizzo dell’energia domestica.

E-distribuzione, l’azienda che si occupa della sostituzione dei contatori, prevede di concludere il ricambio dei vecchi dispositivi su tutta la penisola entro un anno. L’utente infatti non ha facoltà di richiedere la sostituzione, ma è la società che – in base alla propria pianificazione – provvederà autonomamente.

Come funzionano i nuovi contatori

I nuovi dispositivi installati sono, detto in soldoni, dei piccoli computer dotati di diverse funzioni “intelligenti”. Per il consumatore è particolarmente interessante la funzione che consente di verificare, praticamente con un massimo ritardo di soli 15 minuti, il consumo energetico dell’abitazione.

Per avere il dato è sufficiente cliccare su un apposito pulsante presente sul dispositivo; a seguito di ciò sul piccolo display compariranno diverse informazioni, fra cui il consumo energetico totale. Ma le informazioni che il contatore “intelligente” ci può fornire non finiscono qui.

Le funzioni “intelligenti” dei nuovi contatori

Un ulteriore dato che il nuovo contatore ci fornisce è quella relativo alla potenza istantanea impegnata: con uno scarto di soli 2 secondi, è possibile conoscere la quantità di carico istantaneamente prelevata nell’abitazione, informandoci di fatto su eventuali dispersioni in corso.

Per semplificare ulteriormente la trasmissione delle informazioni rilevanti per il consumatore, sottolineiamo che i contatori di seconda generazione sono anche dotati di luci Led, poste a fianco del canonico display dove si leggono i dati. Queste non sono altro che semplici ed immediati indicatori di consumo: se esse lampeggiano, c’è consumo di energia; se la frequenza dei lampi aumenta, significa che anche il consumo è in crescita.