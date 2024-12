Bonifico, cosa devi scrivere sulla causale per evitare i controlli: il trucchetto legalissimo | Non te lo controllano proprio

E’ Natale e i regali si fanno anche donando soldi. Ma quanto è legittimo regalare in contanti e quale causale utilizzare in banca?

Sarà capitato un po’ a tutti di avere un parente, vicino o lontano, soprattutto se giovane, al quale non si sa proprio cosa regalare per il Natale.

Una delle opzioni più praticate, soprattutto dalle vecchie generazioni, è quella di donare la classica busta, con un po’ di banconote dentro. Con i soldi ricevuti in regalo, il parente può comprarci ciò che vuole, e si evita l’imbarazzo di donare qualcosa che poi potrebbe non risultare apprezzato.

Ma può anche capitare, soprattutto tra genitori e figli, che il trasferimento di denaro avvenga via bonifico, perché le somme donate sono davvero cospicue. E cosa dice la normativa attuale su queste elargizioni libere? Sino a quanto si può donare e quali sono le modalità per farlo correttamente?

Cerchiamo allora di capire bene innanzitutto fino a quanto è legittimo trasferire soldi brevi manu, senza violare alcuna legge. Subito dopo, vedremo di chiarire invece quali sono le modalità corrette per donare somme consistenti via bonifico. Ma partiamo innanzitutto dal cercare di capire cosa intende la legge quado parla di “donazioni di modico valore”.

Il “modico valore”

L’Art.783 del Codice Civile parla di “donazioni di modico valore”, intendendo quelle elargizioni che non necessitano di essere fatte tramite un atto pubblico, in presenza cioè di un notaio. Non esiste però una soglia limite oltre la quale il valore non risulta più “modico”.

Il modico valore è, di fatto, funzione delle condizioni economiche del donante: se chi dona regala quella che per lui – rispetto al suo patrimonio – è una piccola somma, allora il valore è da considerarsi modico; se invece costui si disfa di quantità rilevanti del proprio patrimonio liquido, allora la modicità viene meno.

Donazioni in contanti, donazioni tramite bonifico

Per elargire denaro in contanti è quindi sufficiente che la somma regalata sia – per chi dona – di modico valore; inoltre essa deve essere inferiore, per legge, a 5.000 €. Ma vediamo quindi come fare se si regalano soldi tramite bonifico.

In questo caso non vi sono limiti al trasferimento, se non quelli legati al valore della transazione per chi dona, che, come detto e ribadito, deve essere modica. Poiché però ingenti trasferimenti di denaro possono generare sospetti o controlli, è sempre opportuno inserire in causale alcune precisazioni sul motivo, ovvero sullo scopo della donazione, sul rapporto di parentela con il beneficiario e specificare il suo nome.