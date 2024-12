Tv, una volta a settimana DEVI staccare la spina: gli elettricisti lo fanno sempre in casa loro | Il motivo sorprendente

Una volta a settimana devi staccare la spina al Tv di casa come fanno tutti gli elettricisti. La motivazione sorprenderà tutti.

I televisori, ormai, sono diventati dei veri e propri dispositivi super tecnologici. Sono presenti in tutte le case delle famiglie italiane e consentono, oltre che di visionare i palinsesti tradizionali delle varie emittenti, nazionali e locali, anche numerosissimi contenuti in streaming. Come ben sapete, infatti, esistono tantissime App deputate a questo servizio.

Ovviamente, ci sono quelle che prevedono il pagamento di un abbonamento, ma anche quelle totalmente gratuite, a patto che ci si accontenti di sopportare dei contenuti pubblicitari che vanno a interrompere la visione di film, serie TV e documentari. Insomma, le opportunità sono tantissime. Tuttavia, tornando a quelli che sono le smart TV presenti in casa, bisogna fare una precisazione.

Abbiamo già accennato al fatto che i televisori siano diventati dispositivi super tecnologici ed ora aggiungiamo che sono dei anche dei mini-computer. Certo, non si può godere delle prestazioni al top di questi ultimi, ma i televisori hanno processori, memoria Ram, memoria interna ed anche delle componenti hardware che consentono il suo funzionamento.

Tutto ciò serve a fare sì che questi devices risultino performanti durante lo streaming video che, oggigiorno, viene utilizzato nella maggior parte dei casi dagli utenti quando sono a casa. Il punto di ritrovo è il loro divano ed iniziano le maratone. Purtroppo, però, più frequentemente di quanto si possa immaginare, capita che gli smartphone TV presentino dei problemi. Per risolverli c’è un’unica soluzione. Scopriamola insieme.

Fai come gli elettricisti: spegni il TV ogni settimana

Proprio perché, come accennato in precedenza, i nuovi televisori sono diventati sempre più simili a computer, possono avere problemi di varia natura ed entità. Di conseguenza, possono verificarsi dei malfunzionamenti che impedirebbero la visione corretta dei contenuti scelti. Ovviamente, tutti, in questo caso, andrebbero nel panico.

Tuttavia, dovete sapere che basta un semplice trucco, utilizzato da tutti gli elettricisti italiani, che consente di star tranquilli e di non avere più problemi del genere. In pratica, ci si potrà sedere comodamente sul proprio divano e il televisore partirà subito come un razzo ogni volta che lo accendete.

Stacca la spina al TV come gli elettricisti

Come accade per gli smartphone, anche le Smart TV sono utilizzate in maniera massiva e prolungata, pertanto si possono riscontrare moltissimi problemi. Le conseguenze, poi, sono sotto gli occhi di tutti. Poiché sono super tecnologiche, hanno delle funzioni pre impostate come quelle che servono per il loro avvio rapido o per il risparmio di energia. In pratica, non si spengono mai per fare sì che possano perdere il minor tempo possibile per rispondere ai comandi degli utenti ed accendersi.

Queste funzioni, per non fare andare in tilt la memoria del TV e portare a malfunzionamenti, andrebbero disattivate. Nel caso in cui, col tempo, dovessero dare problemi – come il rallentamento delle prestazioni – ecco che arriva in soccorso di tutti il trucco degli elettricisti: spegnere il TV. Ciò, però, non significa che basta premere il pulsante rosso sul telecomando, bensì, bisogna stare la spina. Ebbene sì, avete capito benissimo. Solo così si resetterà tutto e la memoria riuscirebbe a riprendersi, facendo si che le prestazioni siano sempre al top. Lo si deve fare almeno una volta a settimana e, se la spina dello smart TV è attaccata ad una ciabatta multipresa, meglio premere il bottone su quest’ultima, in modo da spegnerla. Sappiate, infine, che bisogna sempre tenere conto degli aggiornamenti disponibili che rendono la TV Sempre performante.