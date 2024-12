Mutui, nel 2025 c’è aria di cambiamento: una bellissima notizia per chi vuole comprare casa | A quanto arriveranno i tassi

Aria di cambiamento per i mutui nel 2025. Tempi ottimi per tutti coloro che vogliono comprare casa e che avranno tassi vantaggiosi.

Secondo le notizie che ci arrivano in questi giorni, per il 2025 si prevede che il mercato immobiliare avrà una grande spinta per uscire dalla crisi in cui è piombato negli ultimi anni. Gli italiani sono un popolo che da sempre investe nel mattone, e comprare casa è uno dei sogni più ambiti dalle famiglie italiane.

Ma occorre ammettere che i mutui sono un impegno estremamente gravoso, in particolare nei mesi passati, quando i tassi di interesse erano veramente molto elevati.

La continua altalena dei tassi, che ha portato a un continuo rialzo delle rate mensili dei mutui a tasso variabile, potrebbe vedere una controtendenza nel prossimo 2025. Un anno che potrebbe segnare una vera e propria occasione d’oro per chi era in attesa di giorni migliori per l’investimento.

Per il nuovo anno ci sarebbero previsioni economiche favorevoli, ma cerchiamo di comprendere cosa succederà nel futuro per gli immobili.

Il futuro dei mutui: meno incertezze, più opportunità

I mutui a tasso variabile negli ultimi mesi sono finiti a centro dell’attenzione per via di un costante aumento dei tassi, e di riflesso anche delle rate da pagare mensilmente. Ovviamente, questo rialzo ha fatto in modo che i bilanci delle famiglie ne risentissero in maniera importante e proprio per questo motivo gli acquisti degli immobili hanno subito una brusca frenata. Per moltissimi mesi le banche centrali hanno condotto politiche restrittive per contrastare l’inflazione, ma la riduzione dei tassi potrebbe favorire un approccio molto più cauto nei confronti dei risparmiatori.

Uno scenario che potrebbe offrire numerose possibilità, soprattutto per coloro che stanno pensando di accendere un mutuo per l’acquisto di un immobile. Il trend al ribasso a cui si assisterà nei prossimi mesi potrebbe, non solo aprire di nuovo il mercato, ma spingere chi ha già sottoscritto un mutuo a chiedere il passaggio al tasso fisso.

A quanto si assesteranno i tassi nel 2025

Le ultimissime analisi di mercato ci offrono per il 2025 un quadro veramente ottimistico. Andando ad analizzare gli Euribor, i tassi di riferimento per i mutui saranno nettamente in calo e si assesteranno su livelli che sono estremamente bassi rispetto al recente passato. Con una prospettiva a 3 mesi si potrebbe addirittura scendere al di sotto del 2% con un importante impatto sulle rate mensili.

Un calo che renderebbe il 2025 uno dei momenti migliori per l’acquisto di un immobile. Un anno pieno di grandi opportunità anche per coloro che hanno già un mutuo, e potranno chiedere il cambio delle rate da tasso variabile a fisso.