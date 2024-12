Disastro WhatsApp: quello che hanno scoperto è raccapricciante | Ecco cosa fa mentre dormi

Hanno scoperto qualcosa su Whatsapp che sembra essere proprio raccapricciante, altro che i pasticci di Bridget Jones.

“Che pasticcio Bridget Jones“, questo il titolo di un film cult degli anni ’90, ma questa volta il pasticcio lo ha commesso WhatsApp e sta creando non poche polemiche al riguardo. In realtà non è la prima volta che questa controversia prende vita.

Di mezzo c’è la privacy degli utenti, che sono ora preoccupati di non essere rispettati in questo loro diritto. WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto. Ognuno di noi vi fa un accesso ogni giorno, e la utilizza anche per diverse ore.

WhatsApp è arrivata nelle nostre vite nell’ormai lontano 2009, e con il passare degli anni si è evoluta, è cambiata: oltre ad app per i messaggi è divenuta quasi un social, un potente mezzo di comunicazione del gruppo Meta, proprio come Instagram e Facebook.

Ma il pasticcio venuto fuori in queste ore sta mandando tutti nel panico.

Non è certo la prima volta che si rischia per la privacy

In effetti le problematiche in merito alla privacy non è la prima volta che vengono a galla. Si teme che questi social e le app per il nostro smartphone siano un metodo per tenerci sotto controllo, per riuscire a creare una sorta di cronistoria dei nostri comportamenti e gusti. Non è certo un caso se il web ci profila tramite un algoritmo che si basa sulle ricerche maggiormente condotte da ognuno di noi.

In tempi non sospetti ci si era posto lo stesso problema su Google: qualcuno aveva insinuato che nel suo algoritmo ci sarebbero elementi che non rispettano le regolamentazione in merito a quello che è il tanto sbandierato rispetto della privacy.

Cosa succede con WhatsApp

Ci si chiede quindi, cosa stia succedendo in merito a WhatsApp: sembra che di recente un utente avrebbe notato che il microfono di Whatsapp si accendeva in autonomia mentre egli riposava. Qualcuno che ha innescato non pochi dubbi nei confronti di WhatsApp e del suo funzionamento, e l’utente ha deciso di farlo presente su X, di Elon Musk.

Ovviamente WhatsApp dal canto suo si è difesa, dicendo che il microfono dell’applicazione viene utilizzato per registrare solamente per l’invio di messaggi audio, oppure quando si procede con una telefonata. Quindi nessun rischio per la privacy dell’utente, che al momento sembra essere al sicuro.