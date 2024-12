Cleopatra, scoperto finalmente il suo vero volto: ecco quant’era bella davvero

Finalmente è stato scoperto il vero volto di Cleopatra. Ancora più bella di quello che si può immaginare, ecco la sua immagine.

Altro che Sofia Loren o Monica Bellucci, se c’è una donna che rimanda all’idea di bellezza assoluta, questa è sicuramente Cleopatra. Per moltissimi storici lei è la vera regina delle regine, e probabilmente la più bella di tutte.

Cleopatra VII fu l’ultima delle regnanti della dinastia tolemaica e la storia ci insegna che con la sua sensualità era riuscita a far perdere la testa anche a Giulio Cesare.

In barba a chi dice che in passato le donne avevano poco potere, sicuramente lei è l’esempio dell’esatto contrario. Gli uomini cadevano ai suoi piedi, ma la bellezza non era certo l’unica delle caratteristiche che le permettevano di distinguersi da tutte le altre donne.

La sua bellezza ha segnato la storia, ma adesso conosciamo veramente la sua immagine.

Cleopatra: adesso conosciamo la sua immagine

Finalmente possiamo affermare che Cleopatra era veramente bella come in molti l’hanno descritta. Un’affermazione possibile grazie ai ritrovamenti compiuti nei giorni scorsi da alcuni esperti archeologi che stanno lavorando a Taposiris Magna, città fondata nel 280 a.C., molto famosa perché sul suo territorio sono presenti numerosi templi dedicati a quelle che erano le divinità più importanti, tra cui Osiride e Iside.

Proprio qui, da una necropoli sono emersi dei reperti estremamente interessanti. Si tratta di scoperte che sono in grado di suscitare un interesse senza eguali, soprattutto negli animi dei milioni e milioni di appassionati all’Antico Egitto e alla bellezza maestosa di quei tempi. Perché la storia non si compone solo di eventi, ma anche dei volti di coloro che hanno costruito quella storia giorno dopo giorno, tra scontri, alleanze e tradimenti a corte.

Il viso di Cleopatra: veramente bellissima

Quello che è stato ritrovato è un piccolo busto in marmo che, secondo gli esperti, rappresenta l’immagine della famosissima regina nel pieno della sua bellezza. Quelli che la contraddistinguevano erano lineamenti piuttosto delicati e regali, con una simmetria che oseremmo definire perfetta. I reperti trovati che la rappresenterebbero risalgono al I secolo a.C.

L’unico elemento su cui sono rimasti dei dubbi è il colore della pelle di Cleopatra. Ma sono molti gli storici ad essere convinti che questa fosse estremamente scura, per via delle origini macedoni della regina.