850 euro, il nuovo sostegno arriva direttamente sul conto corrente: c’è un unico requisito | Valido per tutto il 2025 e 2026

Chiunque rispetti questo requisito potrà beneficiare, nel 2025 e 2026, di questa nuova misura di sostegno: li accreditano sul conto corrente.

Di bonus e misure di sostegno alle famiglie italiane ne esistono diversi e di diversa natura. Per alcuni, i Governi che si sono succeduti hanno impostato dei requisiti specifici da soddisfare, mentre per altri c’è necessità di soddisfarne soltanto uno. Inoltre, poi, ci sono dei bonus per cui non bisogna presentare alcuna richiesta. Pensiamo al Bonus bollette, ad esempio.

In questo caso, infatti, serve soltanto presentare l’ISEE ed il gioco è fatto. L’INPS acquisirà la documentazione e, nel caso in cui non si superi la soglia limite, si avrà diritto al beneficio. Ovviamente, questa è solo una goccia nell’oceano enorme di benefici e bonus che esistono nel nostro Paese e che, nel corso del tempo, sono stati modificati e rimodulati.

Sono tantissimi: tra questi troviamo i bonus per la ristrutturazione delle abitazioni, quello per l’efficientamento energetico e per gli elettrodomestici o i mobili presenti in casa. Potremmo dilungarci ancora molto, portando alla vostra attenzione alcuni di questi, che si rivelano essere finanche semi sconosciuti ai più. Sarebbe, però, una questione assai lunga e noiosa.

Ciò che ci preme, invece, è farvi conoscere una notizia appena confermata e che riguarda la possibilità di ottenere ben 850€ direttamente sul proprio conto corrente. Si tratta di un’occasione più unica che rara, valida sia nel 2025 che nel 2026. Per ottenere questa misura di sostegno c’è da soddisfare uno e soltanto un requisito. Scopriamo di cosa si tratta.

Un sostegno alle famiglie sul conto corrente

Per ottenere questa nuova misura di sostegno familiare, basta soddisfare un solo requisito, come già accennato in precedenza. A stabilirlo è stata una legge delega del 2023, in attesa di diventare operativa. Ciò è accaduto pochissimo tempo fa e, finalmente, ora tutti ne potranno beneficiare. Si tratta di ben 850€ al mese che arriveranno direttamente sul conto degli italiani.

Certo, lo Stato non elargirà doni come Babbo Natale. Si tratta di un primo passo per la sperimentazione della Prestazione Universale differenziata di cui si è fatto un gran parlare nell’ultimo periodo. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo in che modo ottenere il Bonus.

Arriva il sostegno agli anziani non autosufficienti

Si tratta di una sperimentazione, come già accennato in precedenza, valida per il 2025 ed il 2926. I beneficiari saranno tutti i cittadini anziani, di età pari o superiore agli 80 anni che si trovino in condizioni precarie di salute. O meglio, le loro condizioni debbono essere gravissime. Inoltre, c’è da rispettare anche un requisito economico relativo proprio all’ISEE. C’è una soglia da non superare assolutamente: 6000 €.

Su più di otto milioni di anziani in queste condizioni, al momento, ne potranno beneficiare solo circa 25 mila. Si tratta di un esperimento che, di sicuro, verrà allargato ad una platea più ampia. Per ottenere la condizione di situazione gravissima, gli anziani verranno sottoposti ad una visita scrupolosa. Questa è un’altra novità per il 2025, dato che, fino ad ora, venivano sottoposti a un numero maggiore di visite per accertare lo stato di infermità.