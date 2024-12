Tortellini dell’Eurospin, chi li produce è un colosso italiano: altro che roba da discount

I tortellini venduti da Eurospin sono prodotti da un vero e proprio colosso italiano: non si tratta affatto di alimenti da discount.

Eurospin continua a sorprendere tutti o, meglio, i suoi scaffali continuano a farlo poiché al loro interno si possono trovare tantissimi prodotti, anche di marchi sconosciuti, ma che sono il frutto del lavoro di veri e propri colossi di ogni settore merceologico. Ebbene sì, avete capito benissimo, nonostante si tratti di un discount, sono presenti anche le grandi marche.

Come ben sapete, la catena di distribuzione italiana Eurospin vanta all’interno dei suoi numerosissimi negozi una quantità infinita di generi alimentari e prodotti per la cura e l’igiene personale e della casa.

Senza dimenticare gli indumenti o i giochi per bambini, ma anche gli elettrodomestici, i complementi di arredo, gli utensili per il fai da te ed il giardinaggio. Insomma, quando si entra in questi supermercati si ha l’imbarazzo della scelta, soprattutto poiché i prezzi sono decisamente bassi.

Tra i tanti prodotti Eurospin, un focus particolare va fatto su un particolare tipo di pasta. Parliamo dei tortellini, piatto tipico italiano la cui origine è assai contesa tra bolognesi e modenesi. Dovete sapere che quelli venduti in questi supermercati, nonostante il marchio poco conosciuto, sono prodotti da un vero e proprio colosso italiano.

Tortellini Eurospin: altro che prodotto da discount

Molti consmatori pensano che i prodotti che si trovano negli scaffali o all’interno dei banchi frigo delle catene attive nel settore discount siano di scarsa qualità e, proprio per tale motivo, il loro costo è assai basso. Tuttavia, non c’é concezione più sbagliata di questa. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché non è affatto vero.

È proprio questo il caso di Eurospin e dei suoi tortellini che, nonostante un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media, sono di ottima qualità. Anzi, potremmo dire senza timore di essere smentiti che si possa riscontrare la stessa bontà di quelli venduti con il marchio reale del suo produttore. Scopriamo qual è l’azienda che li produce.

Tortellini Tre Mulini Eurospin: li producono loro

Quando ci si ritrova dinanzi a questo marchio di tortellini, la prima cosa che tutti pensano è che non siano buoni, che non siano di qualità. La motivazione principale dietro a questa concezione errata sta proprio nel prezzo che è molto basso e, pertanto, tutti sono portati a pensare che non possano essere di qualità eccelsa.

Invece, bisognerà che si ricredano tutti, dato che a produrli è l’azienda Giovanni Rana, un vero e proprio colosso nella produzione di pasta fresca italiana di qualità. Si tratta di un’azienda nata nel 1962 e, quindi, con ben 60 anni di attività ed esperienza sulle proprie spalle. A differenza dei suoi prodotti, però, quelli a marchio Tre Mulini costano praticamente la metà.