Sconto di 113 euro sulla bolletta: via libera per il 2025 | L’ok è arrivato in queste ore

Adesso puoi beneficiare di 113 euro di sconto sulla bolletta: finalmente una mossa a favore dei consumatori italiani.

113 euro in meno sulla bolletta, credi che siano ancora pochi? Prova a non avere nessuno sconto e vedrai che ne capirai l’importanza. La nuova manovra economica non abbraccia solo la Legge di Bilancio, ma una serie di provvedimenti che vogliono offrire sostegno alle famiglie italiane.

Negli ultimi anni non si è fatto altro che parlare di aumenti delle bollette dell’energia elettrica, una tendenza che purtroppo sembra non arrestarsi in alcun modo.

Nonostante l’inflazione al palo e il mercato libero, le bollette dei cittadini italiani continuano ad aumentare e questo non piace affatto ai cittadini, che devono comunque fare i conti con un budget familiare sempre più provato dagli aumenti dei prezzi, che non si fermano alle sole bollette.

Ma come si ottiene lo sconto che sembra affacciarsi per le famiglie italiane?

Il mercato libero non ha portato i risultati sperati

Nel pieno della primavera ha bussato alle porte dei cittadini italiani quello che in molti conoscono come mercato libero dell’energia elettrica. Quindi, ognuna delle compagnie che provvedono alla fornitura possono applicare delle tariffe differenti che permettano loro di avere la meglio sulle agenzie rivali. Insomma, si aprono le porte ai giochi di concorrenza, che alcuni credevano potessero essere utili al fine di ridurre l’impatto della spesa sostenuta per l’energia elettrica, invece sembra proprio che non ci siano stati i risultati tanto sperati.

Ma nonostante si continui a parlare di aumenti e di una spesa per l’energia elettrica ancora molto elevata, le fasce della popolazione considerate più fragili potranno godere di alcuni vantaggi economici. Occorre infatti ricordare che il compito principale dello Stato resta quello di tutelare i cittadini in netta difficoltà.

Un risparmio di 113 euro in bolletta: ecco cosa sapere

Quindi con il Decreto Concorrenza è stata estesa la possibilità di accedere a un risparmio di 113 euro all’anno, riservato ai contribuenti in maggiore difficoltà economica. Fino al 30 giugno 2025 per anziani e disabili si apre la possibilità di avere un importante risparmio in bolletta. Questo sarà possibile grazie al regime transitorio che dovrebbe permettere a tutti di passare dal mercato tutelato a quello libero, senza dover rinunziare a specifici servizi e tutele.

Grazie questa fase di passaggio si potrà godere di importanti sconti, in media indicati con un importo di 113 euro, sufficiente ad aiutare le fasce della popolazione in grande difficoltà.