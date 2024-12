Pensioni, a Gennaio cedolino più pesante: dopo le spese pazze di Natale ti ritrovi con un bel gruzzoletto in più

Ottima notizia per tutti i pensionati che, dopo le spese folli natalizie, si ritrovano con più soldi sul proprio conto corrente.

Il tanto agognato aumento delle pensioni sta per arrivare, e farà felici tutti coloro che lo stavano aspettando da tempo, dopo le innumerevoli promesse fatte dal Governo. Finalmente tutti i pensionati possono gioire grazie al cedolino che sarà più ricco dopo le festività natalizie che, di sicuro, faranno affrontare spese folli a tutti.

Queste ultime, infatti, non sono solo per i cenoni ed i pranzi che si terranno nelle abitazioni delle famiglie italiane o nei tantissimi ristoranti dislocati su tutto il territorio del nostro Paese. Bisogna mettere in conto anche tutte quelle spese che servono all’acquisto di regali per i propri nipoti, i propri figli ed anche per gli amici ed altri familiari.

Insomma, l’aumento che arriverà il prossimo mese di gennaio sarà una vera e propria manna dal cielo per tutti, una enorme boccata di ossigeno che andrà a far respirare le finanze di chi è già stato martoriato da anni di crisi. La data fatidica è stata stabilita al 3° giorno del primo mese del 2025. Sì, perché gli accrediti delle pensioni avverranno con qualche giorno di ritardo.

Ciò a causa proprio della prima festività, ovvero il 1° gennaio, Capodanno. Insomma, ci sarà da attendere solo poco tempo per poter tenere tra le mani soldi in più, che arriveranno direttamente sui conti correnti dei cittadini italiani in pensione: un bel gruzzoletto in più per poter vivere sonni maggiormente tranquilli.

Attesa enorme per l’aumento delle pensioni di gennaio

Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, le pensioni non verranno accreditate il primo giorno del mese di gennaio, ma a causa del Capodanno l’accredito slitterà al 2 gennaio. Quindi, gli italiani in pensione vedranno accreditarsi il proprio assegno mensile il giorno seguente, ovvero il 3 del primo mese dell’anno.

Si tratta però di un’attesa dolcissima, dato che saranno ben visibili gli aumenti sperati da tempo, che fanno sì che le pensioni vengano rivalutate in base all’andamento altalenante dell’inflazione nell’ultimo periodo. Quest’ultima si è alzata tantissimo, andando a sfiorare più volte la soglia tragica del 10%.

3 gennaio: un gruzzoletto in più sulle pensioni degli italiani

La rivalutazione delle pensioni è finalmente realtà e il prossimo mese di gennaio i pensionati italiani si ritroveranno con più soldi sul proprio conto corrente. In questo modo, esse verranno adeguate al costo della vita, aumentato a dismisura nell’ultimo periodo anche e soprattutto a causa dell’inflazione. Si è deciso, così, la rivalutazione in base al tasso percentuale di inflazione del 2024.

La maggiorazione stabilità sarà dello 0,8%, ma solo in pochi ne potranno beneficiare, ovvero, solo quelli il cui assegno mensile supera meno di 4 volte il valore del trattamento pensionistico minimo. Per tutti gli altri, gli aumenti saranno inferiori. Anche le pensioni minime e quelle di invalidità subiranno gli aumenti, ma tutti devono stare attenti all’arrivo delle addizionali comunali e regionali che potrebbero render nulli questi aumenti.