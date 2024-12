‘Ci basta il diploma e dal 20 dicembre ti prendiamo’: maxi assunzioni in questo aeroporto | Ricerca urgente

Ricerca urgente di personale in questo aeroporto. Solo col diploma si inizia a lavorare dal prossimo 20 dicembre: un’occasione imperdibile.

Continua la pubblicazione di opportunità lavorative su tutto il territorio nazionale. Dopo i vari Concorsi i cui bandi sono stati già pubblicati, e quelli ancora da pubblicare, ci sono diverse selezioni aperte a tutti presso aziende sia pubbliche che private. Tutte sono occasioni da non perdere per chi è alla ricerca di un lavoro e vuole sistemarsi a vita.

Di selezioni pubbliche urgenti, poi, se ne possono trovare tantissime in giro, e tutte provenienti da aziende accreditate, sane, solide, con politiche di welfare pensate per far sì che i lavoratori stiano bene e lavorino in un ambiente soddisfacente. Pensiamo a quelle indette da Poste italiane che, tra l’altro, avvierà a breve una maxi campagna di reclutamento.

Sono 7500 i posti da colmare per far sì che i servizi offerti ai cittadini siano sempre ottimali. Ce ne sarebbero ancora tantissime, poi, da menzionare, ma l’elenco sarebbe troppo lungo. Ora, però, c’é da sapere che un aeroporto è alla ricerca urgente di nuovi dipendenti e nuove figure professionali.

La ricerca è rivolta a tutti i diplomati, quindi possono rispondere alla chiamate tantissimi cittadini. Dovete sapere che chi decide di far richiesta e sarà assunto inizierà a lavorare prima di Natale. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché la data di inizio del contratto è fissata al 20 dicembre 2024. Scopriamo quali sono le mansioni.

Maxi assunzioni urgenti all’aeroporto: serve solo il Diploma

Chiunque abbia conseguito il Diploma di Scuola Superiore può partecipare a questa selezione di uno degli aeroporti internazionali più importanti d’Italia. Stiamo parlando dell’aeroporto della capitale, Fiumicino – Leonardo Da Vinci. La candidatura può essere inviata collegandosi al sito Adecco e compilando il form.

Bisogna seguire le indicazioni a schermo per compilarlo. Oltre il Diploma, però, ci sono anche altre condizioni, altri requisiti da rispettare e che verranno valutati prima dell’immissione in servizio. Scopriamole tutte, in modo che nessuno si trovi impreparato all’atto della chiamata.

Addetti aeroportuali al check-in a Roma – Fiumicino

L’Adecco ha da poco pubblicato, su invito della holding che si occupa di fornire questi servizi in aeroporto, un annuncio di lavoro per la selezione urgente di Addetti al check-in. Questi dovranno accogliere i passeggeri e accompagnarli durante tutte le fasi di imbarco e sbarco. Inoltre, svolgeranno mansioni di biglietteria e controllo dei documenti.

Passiamo, adesso, ai requisiti. Del Diploma ne abbiamo già parlato ampiamente. Oltre questo, però, i candidati devono essere in possesso della Patente B e devono conoscere bene la lingua inglese. Inoltre, devono dare ampia disponibilità a lavorare tutti i giorni della settimana, su turni anche notturni. Ovviamente, ci saranno i dovuti giorni di riposo. Viene offerto un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e stabilizzazione.