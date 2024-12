Camino, non puoi più buttare la cenere: d’ora in poi per smaltirla devi fare solo così

Da questo momento in poi, buttare la cenere del camino non è più possibile, la si deve smaltire in questo modo.

Forse in molti non ci crederanno, ma il camino continua ad essere uno dei mezzi più utilizzati per scaldare la propria abitazione.

Un camino acceso non solo è utile per scaldare l’ambiente, ma permette anche di cucinare alcuni alimenti proprio sulla fiamma viva. Insomma, un modo come un altro di unire l’utile al dilettevole. Tra le azioni che chi ha un camino deve compiere quotidianamente c’è quello di pulirlo, eliminando ogni residuo di cenere.

Ma come è possibile liberarsi dello scarto del camino? Purtroppo, da questo momento in poi, gettare la cenere nella spazzatura non è possibile, occorre quindi procedere in questa maniera.

Ecco allora cosa sapere a riguardo. La cenere del camino può anche essere utilizzata in questa maniera.

Il camino: tra risparmio e riduzione degli sprechi

Come anticipato, sono molti coloro che decidono di avvalersi del camino per scaldare la propria abitazione, ma anche per creare un’atmosfera piacevole all’interno delle proprie stanze. Insomma, il camino si rivela essere l’alternativa perfetta per quello che riguarda il riscaldamento, in grado di garantire un buon risparmio. Ma, come in molti sapranno, affinché funzioni nella maniera corretta è indispensabile procedere con la manutenzione e quindi con la pulizia della canna fumaria, ma non solo.

Forse solo in pochi sanno che tale elemento può essere utilizzato ad altri scopi. Eppure, sono mille gli utilizzi che si possono fare della cenere. Essa è utile per attuare alcuni rimedi della nonna.

La cenere non la butti via, la riutilizzi

Le nostre nonne ci insegnano che la cenere può avere diversi utilizzi. Per poterla utilizzare occorre preparare quella che comunemente chiamano lisciva: si setaccia la cenere e si mette con acqua abbondante in una pentola, si porta a ebollizione e si lascia andare per circa 1 ora e mezza. Il composto dovrà riposare 12 ore prima di essere filtrato. Tale prodotto che è stato ottenuto dalla cenere può essere applicato per lucidare le pentole in acciaio, considerandola sua consistenza abrasiva.

Efficace sulle piastrelle e sul pavimento, si rivela utile per sgrassare i pavimenti. Ovviamente, uno degli utilizzi migliori resta quello per sbiancare il bucato e detergerlo.