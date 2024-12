Taglio di capelli, chi ha questa forma del viso può permettersi tutto: è una qualità che hanno in pochissimi

Una qualità che hanno veramente in pochi, una forma del viso che permette di scegliere qualsiasi tipo di taglio di capelli.

Se ci si sta preparando alle feste natalizie, probabilmente si ha voglia di stupire i propri amici e parenti con un look completamente nuovo. I parrucchieri sono letteralmente presi d’assalto e sono veramente tanti coloro che sono alla ricerca del taglio perfetto.

In tanti si mettono alla ricerca su piattaforme come Pinterest, sui social, cercano uno spunto, quel cambio radicale che da anni non ha il coraggio di compiere. Ma poi, di fronte a ogni taglio, ci si chiede se effettivamente sia quello adatto per il proprio viso.

Le caratteristiche fisiognomiche sono determinanti per la scelta di un nuovo taglio di capelli, in particolare la forma del viso. Seguire solo le mode potrebbe essere un errore veramente imperdonabile, almeno fino a quando non saranno cresciuti di nuovo.

Ci sarebbe infatti solamente una forma del viso adatta a qualsiasi taglio, ecco di quale si tratta.

L’importanza della forma del viso nella scelta del taglio di capelli

La forma del viso è un fattore veramente determinante, l’unico che ci aiuta a comprare se un certo stile si addica o meno alla tipologia di taglio che si desidera effettuare. Non tutti i tagli sono adatti alla forma del viso, ad esempio un viso tonfo richiede un taglio allungato, mentre un viso squadrato potrebbe aver bisogno di una serie di linee morbide che ne addolciscono i tratti. Quindi, il solo taglio non compie di certo dei miracoli, ma scegliere male è un errore che penalizza l’intero look.

Con il taglio di capelli giusto, è possibile andare a bilanciare le proporzioni, e quindi dare maggiore valore ai lineamenti. Di contro, se si compie la scelta sbagliata si può creare uno squilibrio visivo, e proprio per questo motivo è indispensabile conoscere sé stessi per non commettere degli errori. Un ruolo cardine lo avrà il tuo parrucchiere di fiducia, in grado di fornire importanti consigli di stile.

Una tipologia di viso che è un vero passepartout dei tagli di capelli

La tipologia di viso che permette di provare qualsiasi tipo di taglio è quella ovale, una forma che offre l’idea precisa di quale sia la possibile armonia delle proporzioni. In genere la forma è più ampia rispetto alla mascella, gli zigomi sono pronunciati e i lineamenti arrotondati. Si tratta di un viso estremamente versatile, che permette di provare numerose lunghezze e stili. Si può osare con un cortissimo pixie cut, ma anche con capelli lunghi, scalati o pari. Ottima scelta anche i tagli asimmetrici e le rasature audaci, e lo stesso vale anche per le frange: via libera la fantasia!

Qualsiasi taglio sarà infatti in grado di adeguarsi perfettamente ai lineamenti del viso. Indipendentemente dallo stile, l’aspetto di chi ha un viso ovale sarà sempre e comunque perfetto.