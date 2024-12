Poste Italiane, ti basta sottoscrivere questo foglio e ricevi ogni mese 200 euro: altro che bonus statale

Poste Italiane: con questo foglio guadagni 200€ al mese – Depositphotos – JobsNews.it

Grazie a Poste italiane e ad un documento sottoscritto, riesci a guadagnare facilmente 200€ al mese: molto meglio di un Bonus dello Stato.

Il sogno di tutti i cittadini italiani è, senza ombra di dubbio, quello di poter guadagnare e mettere da parte un bel gruzzoletto senza fare alcuna fatica. Di annunci che promettono qualcosa del genere ne è pieno il web. Alcuni sono veritieri, mentre altri si rivelano delle bufale, e si può finire anche nelle mani di veri e propri truffatori che spillano alle vittime fino all’ultimo centesimo.

In questo caso, bisogna ponderare bene quello che si va a fare ed essere consapevoli che si possa trattare di una scelta di catastrofica. Altro metodo per “guadagnare” qualcosina in più è affidarsi allo Stato ed ai suoi Bonus che, ogni anno, istituisce o proroga. In questi casi, come ben sapete, c’è necessità di soddisfare dei requisiti, tra i quali quello del non superamento di una determinata soglia di reddito ISEE.

A seconda del Bonus quest’ultima varia e può aumentare o diminuire. Tuttavia, c’è qualcosa che può fare guadagnare tutti, senza fatica ed è anche migliore del beneficio dei bonus statali. Ebbene sì, avete capito benissimo, non ce ne sarà più bisogno, dato che tutti guadagneranno 200€ in più al mese. Si tratta di una cifra di tutto rispetto se ci si basa sul fatto che non bisogna fare assolutamente nulla, non credete?

Saranno soldi guadagnati facilmente, mentre si svolgono le faccende quotidiane e le solite mansioni lavorative. Anzi, potremmo finanche dire che le preoccupazioni spariranno del tutto una volta che ci si decide a farlo. Basta un foglio ed il resto lo fa Poste Italiane. Scopriamo, allora, di cosa si tratta più nel dettaglio. Siamo sicuri che almeno un pensierino ce lo farete.

Con un solo foglio sottoscritto, guadagni facili ogni mese

Poste Italiane vi consentirà di guadagnare tantissimi soldi senza fatica, e avrete la sensazione che tutto ciò sia molto, ma molto meglio dei bonus statali. Vi sembrerà di vivere in un sogno dal quale non vorrete mai più svegliarvi. Ciò che questa azienda, tra le più apprezzate in Italia, propone è un investimento più che sicuro.

Parliamo dei Buoni Fruttiferi Postali, i cosiddetti BFP. Si tratta del metodo ideale per chi è alla ricerca di stabilità economica e tranquillità. Ci si assicurerà una rendita mensile di ben 200€.

Poste Italiane: BFP con guadagni enormi

Abbiamo già parlato della rendita mensile da ben 200€, ma dovete avere contezza del guadagno totale che si può ottenere investendo i vostri soldi in Buoni Fruttiferi Postali. Pensate che potrete guadagnare, in soli 4 anni, ben 10mila euro. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma il bello viene adesso, perché in 18 anni, il guadagno sarà di 61mila euro. Si tratta di una cifra da capogiro.

Tutto ciò avviene perché hanno un rendimento fisso e tutte le garanzie sono a carico dello Stato italiano. Ovviamente, c’è un capitale da investire sin dall’inizio e, per ottenere i guadagni di cui vi abbiamo parlato, nel caso del Buono 4 Anni Risparmiosemplice, bisogna investire circa 78 mila euro. Nel caso, invece, del buono per Minori, valido 18 anni, si dovrà investire una cifra pari a 60 mila euro.