‘Paghiamo benissimo’: maxi assunzioni per diplomati e laureati | L’azienda che paga di più in assoluto cerca personale

Una grossa occasione di lavoro è stata pubblicata in questi giorni: assunzioni per diplomati e laureati in questa azienda che paga più di tutte.

Ormai è all’ordine del giorno che enti pubblici ed aziende private procedano spediti con i loro piani di assunzioni, anche con carattere di urgenza. Tra le tante, ad esempio, c’é Poste Italiane che, oltre alla ricerca solita di personale, ha varato un piano di assunzioni e stabilizzazioni stratosferico che porterà la felicità per circa 7500 cittadini italiani.

Ovviamente, non è finita qui. Anzi, si potrebbe continuare a parlare di RFI, Italo, Sisal e ancora moltissime altre che hanno necessità di aumentare il numero di proprio dipendenti per far sì che la propria efficienza sia a livelli sempre più alti. Oltre alle assunzioni per le quali basta una semplice candidatura, ci sono anche i Bandi Pubblici.

Di Concorsi, infatti, ne sono stati pubblicati tantissimi nel corso degli ultimi mesi; alcuni di questi sono ancora in corso, altri sono in fase di scadenza e altri ancora sono previsti entro la fine dell’anno e l’inizio del 2025. Insomma, possiamo dire che ci troviamo in un periodo molto favorevole per quanti sono alla ricerca di un lavoro stabile, duraturo e sicuro.

Ora, poi, c’é una notizia che fa gola a tutti. C’é un’azienda in Italia che paga i suoi dipendenti molto più delle altre ed ora ha avviato un maxi piano di assunzioni sia per diplomati che per laureati. Si tratta di un’azienda che, in questa speciale classifica, è davanti anche a Barilla e Webuild, nomi di tutto rispetto. Scopriamo quali profili sono ricercati e come candidarsi.

La multinazionale con 3 sedi in Italia ha varato un maxi piano di assunzioni

L’azienda in questione è la Micron Technology, una multinazionale statunitense che è tra i primi produttori di semiconduttori al mondo. In Italia è presente sul territorio con tre aziende che operano sotto il nome di Micron Semiconductor Italia S.r.l.. Queste si trovano a Vimercate, in Lombardia, ad Avezzano, in Abruzzo e ad Arzano, in Campania.

È una delle aziende migliori in cui lavorare in Italia, se non la migliore. Pensate che, oltre a stipendi di altissimo livello per tutti i sui dipendenti, offre loro bonus annuali ed anche sconti per IKEA ed Amazon. Inoltre, non bisogna timbrare il cartellino, e l’orario di lavoro è flessibile. Ci sono diverse posizioni di lavoro aperte, scopriamole.

Il sogno diventa realtà: ora puoi lavorare per loro e guadagnare tanto

Ci sono diverse posizioni aperte sia per laureati che per diplomati. Partiamo dalla sede lombarda. Qui c’é necessità di un ingegnere che si occupi dei test di qualità. Deve provvedere allo sviluppo ed al mantenimento dei programmi che attestino la qualità e l’affidabilità dei prodotti, cooperando con il reparto ingegneria, risolvendo eventuali guasti o danni. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica o elettronica con pregressa esperienza di almeno due anni ed esperienza in programmazione, in particolar modo con linguaggi C, C++ o Python. Attenzione, però, perché hanno ottime possibilità anche i diplomati.

Infatti, l’azienda ricerca un tecnico di sicurezza informatica che valuti i risultati dei test relativi alla sicurezza dei prodotti, utilizzando generatori di impulsi elettromagnetici, microscopi laser e scanner per tomografia 3D. Ad Avezzano, invece, si ricerca un ingegnere con laurea magistrale o dottorato in ingegneria elettronica. Il dipendente dovrà progettare ed analizzare circuiti digitali e analogici che serviranno allo sviluppo di prodotti di memoria. Per candidarsi basterà andare sul sito ufficiale dell’azienda all’interno della sezione “Lavora con Noi“.