Bollo auto, chi ha questo modello festeggia: non lo paghi proprio | Per tutti gli altri la mazzata è definitiva

Se hai questo modello di automobile puoi finalmente cantare vittoria, non paghi più il bollo auto. Una novità assoluta.

Se c’è una tassa che possiamo incoronare come la più odiata dagli italiani, sì, quella è sicuramente il bollo auto. Un acceso dibattito a riguardo si è acceso da diversi anni, e sono in molti a ritenerla una tassa veramente ingiusta. La chiamano tassa di possesso, e ci si chiede: se già si pagano così profumatamente le automobili, per quale motivo ogni anno occorre provvedere al saldo anche del bollo?

In realtà, lo scopo del denaro ricavato dal bollo auto è quello di finanziare eventuali lavori di manutenzione sulle strade italiane, ma considerando le condizioni in cui esse versano, sembra ovvio il disappunto per il pagamento dell’imposta.

Ad ogni modo, per i veicoli che vengono immatricolati in Italia è obbligatorio pagare il bollo, il cui importo viene calcolato in base a due fattori principali: la potenza del veicolo, che viene espressa in chilowatt, e in secondo luogo la classe ambientale.

Ogni anno si spera che la nuova Legge di Bilancio elimini definitivamente il pagamento periodico a cui si deve provvedere, ma puntualmente la scadenza torna a bussare alla porta dei contribuenti, ma dal 2025 ci sono alcuni modelli di automobili che ne saranno esenti.

Bollo auto: tra sconti e esenzioni totali

Quindi, anche per il 2025 il bollo auto sarà uno dei pesi più gravosi per il budget di ogni famiglia italiana. Esso dovrà essere pagato dai cittadini nell’importo che viene calcolato in base alla vettura di cui si è in possesso. Ci sono alcune Regioni italiane che hanno introdotto una serie di scontistiche, ad esempio per chi chiede la domiciliazione bancaria del bollo auto. Allo stesso modo, ci sono luoghi italiani in cui si è deciso di premiare gli automobilisti più virtuosi, istituendo degli sconti per chi è in regola con i pagamenti.

A tutto questo si associano le esenzioni per chi è disabile. In questo specifico caso, sull’auto non si deve pagare il bollo, anche se la vettura deve essere appositamente modificata per il trasporto del disabile con ridotta mobilità. Ma allora qual è il modello che non paga affatto?

Se hai questa tipologia di vettura non paghi nemmeno un euro

Anche se solo marginalmente, la Nuova Legge di Bilancio ha ritoccato la regolamentazione che riguarda il bollo auto. In particolare, ha confermato l’esenzione per le auto che hanno più di 30 anni, ma anche per i mezzi elettrici. I moderni motori a zero emissioni possono non pagare affatto il bollo auto, godendo di una misura che permette ai proprietari un notevole risparmio.

La misura è stata introdotta, probabilmente, per incentivare l’acquisto delle automobili elettriche, che al momento sembra essere piuttosto stagnante, come se i cittadini non nutrissero fiducia in questa tipologia di vetture.