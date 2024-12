Raccomandata 689, trovarla nella posta ti deve mettere in allarme: una volta aperta non puoi più tornare indietro

Trovarsi una raccomandata nella buca postale non è mai un piacere, tantomeno quella 689: una volta aperta non si torna indietro.

Immaginate di essere in casa e di sentire il citofono. Rispondete, all’altro capo c’è il postino che ci invita a raggiungerlo al portone di ingresso per la consegna di una raccomandata. La prima reazione è quella che vedere andare tutti nel panico, tremare, sudare perché subito si pensa a cosa possa contenere quella busta per cui serve firmare per il ritiro.

Tuttavia, dovete sapere che ne esistono di diverse tipologie e non sempre sono foriere di brutte notizie. Certo, queste ultime sono in numero maggiore, senza dubbio. Spesso, però, capita che il postino non trovi nessuno in casa. Quindi, non può consegnare questo documento che è di fondamentale importanza.

È costretto a lasciare un foglietto bianco nella buca postale in cui ci sono indicate diverse informazioni come, ad esempio, quella relativa al giorno ed all’ufficio postale in cui sarà possibile ritirare la raccomandata dopo l’impossibilità della consegna diretta. Il problema sorge al rientro a casa, quando ci si ritrova di fronte a quel foglietto.

Quella ricevuta subito balza agli occhi poiché fa bella mostra di sé, per metà fuori dalla buca postale. Le gambe iniziano a scricchiolare, la si prende tra le mani e si ha una batosta senza eguali dopo aver letto quel numeretto presente all’inizio del codice identificativo: 689. Questo indica che si tratta di una vera e propria batosta. Scopriamo quale.

Raccomandata 689: meglio non riceverla mai

Tutte le raccomandate fanno paura, ma ce ne sono alcune peggiori delle altre. I codici vanno ad identificarne la tipologia ed il contenuto e questa riportante il numero 689 è, senza ombra di dubbio, una di quelle che nessuno mai vorrebbe ricevere a casa. Non c’è mai una bella notizia al suo interno.

Anzi, possiamo dire che si farebbe meglio a scappare appena un secondo dopo averla vista, senza recarsi in Posta nel giorno ed all’orario stabilito. Ebbene sì, una volta ritirata ed aperta nessuno potrà tornare indietro. Fatte queste dovute premesse, è arrivato il momento di scoprire il contenuto nefasto che si trova al suo interno.

Raccomandata market 689: la tragedia

Prima di scoprire cosa contiene al suo interno, c’è da fare una precisazione. Tutte le raccomandate che iniziano con il numero 6 non contengono buone notizie. Detto ciò, dovete sapere che quella che viene identificata con il codice 689 contiene al suo interno una batosta, una mazzata. Parliamo delle cartelle esattoriale inviate dalla Agenzia delle Entrate.

Ebbene sì, avete capito benissimo, è una delle peggiori che possa essere recapitate ai cittadini, anche perché non indica solo che ci sia una cartella esattoriale al suo interno, ma capita che con questo codice vengano inviate anche ingiunzioni di pagamento di tasse non pagate come l’IMU, la TARI o altre di ambito locale.