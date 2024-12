È stato il bonus più richiesto da tutti gli italiani: finalmente lo Stato ha deciso di estenderlo di nuovo | Non ci sono limiti di Isee

Il bonus più richiesto dai cittadini italiani: lo Stato ha deciso di riproporlo nuovamente, eliminando i limiti ISEE.

Nel lavoro che ha portato alla Nuova Legge di Bilancio, ci sono alcuni bonus e aiuti economici che non sono stati confermati per il nuovo anno. Il Governo di Giorgia Meloni ha avuto il difficile compito di decidere quali misure economiche potessero essere prorogate e quali invece, dovevano essere eliminate.

Anche le casse dello Stato italiano, purtroppo, si trovano sul filo del rasoio e occorre destinare i fondi a quelle che sembrano le misure economiche più opportune per tutti i cittadini.

Questo bonus, già valido negli anni passati, si temeva che non venisse più riconfermato, invece adesso c’è l’ufficialità e insieme a essa anche un minuzioso lavoro da parte dello Stato italiano, che ne ha cambiato i limiti.

Ecco allora cosa si prevede con la nuova legge di bilancio.

Molti i punti salienti della Nuova Legge di Bilancio

In effetti il lavoro svolto in merito alla Nuova Legge di Bilancio poggia su una serie infinita di pilastri che cercano di far ripartire l’economia italiana, mentre danno sostegno alle famiglie italiane che si trovano in evidente difficoltà per via di misure che non sembrano soddisfare i loro bisogni. Ci sono alcune fasce della popolazione che ad oggi sono in grande difficoltà economica e che da tempo chiedono aiuto al Governo. Con questa legge di bilancio si cerca di avere un occhio di riguardo per loro e per le rispettive famiglie.

In questa prospettiva, trovano la loro rilevanza quelli che sono i bonus per le ristrutturazioni che, anche quest’anno, sono destinati a far discutere. In particolare questa misura ha previsto una serie di cambiamenti.

Bonus per il 2025 cosa occorre sapere

Ma di quale misura si sta parlando? Del bonus infissi 2025. Esso rientra nel più ampio gruppo di bonus previsti per le ristrutturazioni delle proprie abitazione, al fine di renderle molto più efficienti. Il consumo energetico e l’inquinamento sono altri due elementi posti all’ordine del giorno di questa nuova legge di bilancio. Il bonus infissi sembra essere uno dei bonus più richiesti, al fine di migliorare l’efficienza degli immobili.

Possono procedere con la richiesta i proprietari delle abitazioni, gli inquilini e coloro che godono di un diritto reale sull’immobile. Per ottenerlo basta seguire una serie di step: in primo luogo occorre una valutazione tecnica dell’intervento, l’invio della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la fatturazione e il pagamento con mezzi tracciabili, infine la comunicazione all’ENEA.