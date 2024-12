Dichiarazione dei redditi, non dimenticarti mai più di detrarre questa spesa: recuperi 3000 euro in una botta sola

Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno non bisogna assolutamente dimenticare questa spese per recuperare ben 3000€.

I lavoratori dipendenti, ogni anno, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno solare precedente. Possono procedere in maniera autonoma direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o possono affidarsi ad uno dei numerosissimi Caf presenti su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.

Quando si decide di compilare in maniera autonoma la propria dichiarazione dei redditi, come già accennato, bisogna entrare all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate dove sarà possibile trovare un modello precompilato che bisogna compilare in tutte le sue parti. Possiamo dire che sia una procedura abbastanza semplice.

Sulla velocità, però, bisogna fare delle precisazioni: questa dipende dal modo in cui si compila e soprattutto dalla pazienza che varia da utente ad utente. Tuttavia, per compilare la dichiarazione, c’é da stare molto, ma molto attenti, cercando di inserire tutto ciò che viene richiesto, senza saltare nulla, altrimenti si rischia di fare degli errori che portano a guai seri.

Inoltre, prima di avviare tale procedura, sarebbe meglio informarsi in giro e compilarla nel modo più giusto possibile inserendo tutte quelle spese che possono essere detratte dal reddito annuale e che, quindi, di conseguenza, possono far aumentare la soglia delle detrazioni possibili. Pensate che c’é una spesa che può far recuperare ben 3000€.

Spese da inserire in dichiarazione dei redditi: con questa recuperi una cifra enorme

Quando si procede alla Dichiarazione dei Redditi la paura maggiore dei cittadini italiani è quella di non avere importi a credito per cui si può chiedere un rimborso, bensì di avere soltanto importi a debito, da restituire allo Stato. Certo, lo si può fare a rate, ma sono soldi che andrebbero a depauperare i risparmi di tutta una vita.

Tra le tante spese che possono essere detratte, ci sono sicuramente tutte le spese mediche. Queste, vengono rimborsate per un valore percentuale pari al 19% del totale. Se nell’anno precedente ci si è sobbarcati di tante spese del genere, possono risultare un bel gruzzoletto, non credere. Tuttavia, non sono le sole a poter essere inserite. Alcune, infatti, offrono la possibilità di un rimborso maggiore.

Con questa spesa inserita, recuperi un botto di soldi

Esiste una spesa che, maggiormente rispetto alle altre, riesce ad abbassare il carico di tasse da pagare in sede di Dichiarazione dei Redditi. In realtà, ce ne sono più di una e tutte riguardano gli affitti. Chi ha un contratto regolarmente registrato può ottenere un rimborso annuo tra i 150 ed i 300 euro a seconda del reddito percepito. Chi ha in essere un contratto di locazione a canone concordato, invece, può avere una detrazione fino a 495,80€.

Inoltre, per i cittadini che hanno meno di 31 anni, infatti, c’é una detrazione del 20% sul totale dell’affitto che può arrivare a 2000€ all’anno e finanche raddoppiare per quanti vivono a più di 100km dalla propria città. Infine, buone notizie per gli studenti fuorisede che sono a carico delle loro famiglie di origine. Per questi è prevista una detrazione di circa 2630€.