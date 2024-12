Carne di MD, da quale laboratorio proviene davvero: costa poco ma l’etichetta parla chiarissimo

MD, la sua carne costa pochissimo, ma la qualità è garantita: sull’etichetta c’è scritta, a caratteri cubitali, qual è la sua provenienza.

MD, come Eurospin e Lidl, per citarne alcuni, è una catena di supermercati, attiva nel settore discount, presente su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un’azienda tutta italiana che ha saputo, poi, espandersi, dalla Campania dove è nata, anche in altri paesi come l’Albania in cui ha numerosi punti vendita. Questi ultimi, poi, in Italia, sono più di 800.

All’interno delle corsie dei supermercati a marchio MD si può trovare di tutto, dai generi alimentari a quelli per la cura e l’igiene del corpo e della casa. Inoltre, capita sempre più spesso di trovare indumenti, giocattoli, articoli per il fai da te o per il giardinaggio e molto altro ancora. Non troverete, però, prodotti di marchi noti, famosi, bensì confezioni con nomi di aziende semi sconosciute.

Tuttavia, non dovrete farvi prendere dal panico una volta entrati, dato che tutto ciò che è presente in negozio subisce controlli severi, scrupolosi in modo da garantire la bontà e la qualità in qualsiasi momento. Nessuno corre rischi per la propria salute. Il motivo principali dell’assenza di marchi noti è il risparmio. Ebbene sì, avete capito benissimo, in questi supermercati i prezzi sono davvero molto bassi.

Ecco il motivo del successo aziendale: prodotti di qualità a prezzi economici che consentono a tutti di riempire il carrello della spesa. Tutto ciò vale anche per la carne che trovate nei supermercati MD. Arriva direttamente da un laboratorio dal quale esce la carne di marchi ben più noti e di cui la qualità non si discute; solo che quella dell’MD costa molto, ma molto meno.

Carne dell’MD: ecco da dove arriva

La carne è uno degli alimenti più consumati nel nostro Paese. Che sia di pollo, di tacchino, di vitello, di manzo o di maiale non fa alcuna differenza. Certo, c’è anche chi ha rinunciato a cibarsi di questo alimento per una questione etica, ma la maggioranza dei cittadini continua a non poterne fare a meno.

Molti hanno il loro macellaio di fiducia, dal quale si recano ogni giorno o per la spesa settimanale. Altri, invece, propendono per operazioni di acquisto maggiormente veloci e preferiscono i tantissimi supermercati dislocati sul territorio nazionale. Anche quelli MD vengono presi d’assalto dagli utenti perché hanno saputo da quale laboratorio arriva la carne in vendita. Nessuno avrebbe potuto mai immaginarlo eppure è così.

Questi due colossi producono la carne dell’MD

Le etichette sono fondamentali e dovrebbero essere lette ogni qualvolta ci si reca ad acquistare un qualsiasi prodotti in negozio o al supermercato. Li c’è scritto tutto, dalla provenienza alla produzione, passando per gli ingredienti e gli allergeni presenti. In Italia pochi hanno questa abitudine, altrimenti avrebbero subito scoperto anche in quale laboratorio di produce la carne venduta dall’MD.

Si tratta di due colossi della distribuzione, ovvero, Fiorucci ed Amadori. Il primo è, ormai, famosissimo ed apprezzatissimo per la sua produzione di salumi e di carne, mentre la seconda azienda è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di carne di pollo e tacchino. Si contraddistinguono entrambe per la scrupolosità dei controlli e per i prodotti di qualità che propongono alla clientela.