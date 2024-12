Call center, non rispondere mai con questa frase: appena la pronunci è finita | Ti levano anche l’anima

Call center, quando si ha a che fare con loro meglio non pronunciare questa frase: se lo fai, sono guai seri e ti ritrovi senza più nulla.

Sono sempre più frequenti le telefonate che arrivano a qualsiasi ora del giorno e della notte da parte dei call center e di altre attività di marketing. Molte di queste, poi, arrivano proprio nei momenti poco opportuni. Pensiamo, ad esempio, quando, stanchi dopo una giornata di lavoro, ci si mette sul proprio divano per un po’ di sano relax.

Inoltre, poi, capita che si ricevano queste fastidiosissime telefonate anche nei momenti più intimi della giornata o quando si è a tavola per la cena in famiglia o con amici. Insomma, è proprio in quei momenti che si maledice tutto, smartphone e chiamante. C’é da dire che in Italia c’é la possibilità di far sì che nessuno chiami più.

Basta iscriversi al Registro delle Opposizioni e, poi, se neanche questo dovesse bastare, ci si può rivolgere direttamente al device di cui si è in possesso e le bloccherà in un istante. purtroppo, però, sono molti i call center che riescono ad eludere questi strumenti di filtro e di sicurezza e le chiamate continuano ad arrivare anche incessantemente.

A volte c’é una vocina registrata seguita da un vero e proprio addetto al call center, mentre altre volte ci si ritrova con un operatore in carne ed ossa sin dall’inizio. Bisogna stare attenti quando si risponde a queste chiamate e, soprattutto, bisogna ponderare bene quello che si dice e le risposte date altrimenti sarà un vero e proprio salasso.

Non dire questo quando ti chiamano, altrimenti sarà una tragedia

Quando arrivano queste chiamate, spesso gli utenti sono impreparati. Magari stavano aspettando una telefonata importante da un conoscente, da un parente o da un cliente. Fatto sta che, quando rispondono, magari non si accorgono nemmeno che si tratta di un numero non conosciuto. Dall’altra parte del filo, poi, inizia subito il bombardamento.

Gli utenti vengono riempiti di chiacchiere fino allo sfinimento per far sì che alla domanda o alle domande fatidiche rispondano nel modo voluto, facendoli cadere in un autentico tranello. Pertanto, bisognerebbe sempre pensarci su dieci volte prima di fornire la risposta sbagliata.

Non farti fregare: si prendono anche l’anima

Prima di svelarvi come non farsi fregare, il primo consiglio che vogliamo darvi è senza ombra di dubbio quello di metter giù la telefonata nel più breve tempo possibile, ovviamente, senza essere scortesi. Se, poi, la conversazione tira per le lunghe, sappiate che viene registrata e non dovrete mai pronunciare una parola che potrebbe farvi trovare nei guai.

Parliamo del “Sì”, non dovrete mai dirlo durante queste telefonate perché viene utilizzato, attraverso sistemi di montaggio audio, per farvi rispondere positivamente all’offerta di contratto. Ovviamente, non dovrete mai fornire neanche le vostre generalità o la vostra residenza, né tantomeno il vostro codice fiscale ed i codici POD che sono sulle bollette energetiche.