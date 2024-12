‘Ti diamo 2500 euro al mese e non ci serve la laurea’: questo è il lavoro più richiesto al momento | Ti sistemi a vita

Stipendio da 2500€ per il lavoro più richiesto del momento: non serve la Laurea per sistemarsi per il resto della vita.

Ancora ghiotte occasioni di lavoro, in quest’ultimo periodo del 2024. Mancano pochissimi giorni alla fine dell’anno, ma le opportunità di trovare lavoro continuano a fioccare fitte come neve sulle teste degli italiani, Dovunque ci si giri si ha l’opportunità di candidarsi a selezioni e bandi di concorso per avere un posto a tempo indeterminato.

Altre fasi di selezione e bandi di concorso, poi, sono previsti proprio all’inizio del nuovo anno. Pensiamo, ad esempio, a Poste Italiane che, tra stabilizzazioni e nuove assunzioni, prevede l’inserimento in organico di ben 7500 nuove figure professionali. Inoltre, poi, è stato da poco firmato il DPCM dal Ministro della Pubblica Amministrazione.

Quest’ultimo, adesso, è in fase di revisione da parte della Corte dei Conti, e al termine di questa procedura darà il via a più di 20mila nuove assunzioni negli Enti pubblici italiani. Insomma, si tratta di un periodo davvero florido e, soprattutto, propizio per chi è in cerca della prima occupazione e per chi ha necessità di trovare un nuovo lavoro.

Tra le tantissime opportunità di lavoro, poi, adesso ce n’é una davvero ghiotta. Pensate che lo stipendio mensile è davvero importante e permetterà a quanti si accaparreranno questo lavoro di sistemarsi a vita, e dire addio a tutti i problemi frustranti che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. Non serve nemmeno la Laurea.

Il lavoro più richiesto è anche quello maggiormente retribuito

Si sente spesso dire che le aziende cercano nuovi dipendenti, ma gli stipendi spesso non sono adatti alle mansioni che vengono svolte durante l’orario lavorativo. Anzi, sono in molti a dire che si tratta di stipendi da fame. Insomma, possiamo dire che, molto spesso, si tratta di paghe che non corrispondono a quello che è il costo effettivo della vita.

Quest’ultimo è aumentato di molto a causa dei repentini sbalzi dell’inflazione, e sono tanti i cittadini che, pur lavorando, non riescono più ad arrivare a fine mese. Ma c’é un lavoro, in Italia, molto richiesto e che viene retribuito benissimo. Scopriamo insieme qual è e, soprattutto, quanto si guadagna ogni mese.

Le aziende cercano programmatori: 2500€ al mese senza Laurea

I programmatori sono tra le figure più richieste e meglio retribuite nel nostro Paese. Le attività del programmatore sono molteplici. Il loro compito è quello di scrivere codici informatici per lo sviluppo dei software, ed anche per il loro ripristino. Si servono dei linguaggi informatici, dal Python al Ruby, passando per JavScript , C++ e tantissimi altri per creare App, siti e giochi.

Inoltre, vigilano sul loro corretto funzionamento, ed intervengono in caso di problematiche. Inoltre, poi, ce ne sono tanti che lavorano con l’Intelligenza Artificiale ed il machine learning, creando vere e proprie macchine sofisticate che svolgono compiti in completa autonomia. Lo stipendio base medio all’inizio della carriera è di 1760 euro al mese, ma, con il tempo, si può arrivare a guadagnare oltre 2500€ mensili.