Ogni volta che compri questo prodotto dai soldi proprio a lui: alla fine dell’anno è il più ricco d’Italia

Quando compri questo prodotto regali i soldi proprio a lui, che alla fine dell’anno è il più ricco di tutta l’Italia.

Nei confronti di coloro che sono la parte ricca della cittadinanza italiana, da una parte si nutre spesso un senso di invidia, dall’altro di ammirazione. Insomma, per chi è un comune lavoratore si tratta allo stesso tempo di un mito a cui aspirare ma anche un obiettivo difficile da raggiungere.

Ma ci dicono che “i soldi non fanno la felicità“… OK, questo può anche essere la verità, in effetti, ma anche tirare avanti a stento non è proprio divertente come il carnevale di Rio.

Quello che la società spesso ci insegna è che alla ricchezza si lega il potere e a entrambi le possibilità migliori di poter realizzare ogni singolo progetto in maniera semplice, senza dover ricorrere all’indebitamento, che oggi è molto più comune di quanto si possa pensare.

Come ogni fine anno, adesso si tirano le somme ed ecco quello che se ne è ricavato.

L’obiettivo della ricchezza, forse accomuna un po’ tutti

Che lo si ammetta oppure no, diventare ricchi è il sogno veramente di tutti. Certo, i valori della vita sono ben altri: occorrerebbe aspirare a beni meno concreti, come l’amore e la salute, ma quanta invidia fa vedere chi la ricchezza ce l’ha? E quanto vorremmo poter compiere quel viaggio che sogniamo, o avere proprio la casa che da piccoli ci immaginavamo?. Quindi, sembra semplice comprendere il motivo per cui la ricchezza è un sogno che rimbomba nella testa di tantissime persone, probabilmente anche di coloro che in questo momento ci stanno leggendo.

Le statistiche di fine anno ci dicono semplicemente chi sono coloro per cui è possibile nutrire della sanissima invidia. Ecco allora di chi si tratta, probabilmente nessuno potrebbe immaginarlo.

Nessun calciatore né politico

Forse questa potrebbe essere una buona notizia. Il più ricco d’Italia per questo 2024 che si sta per concludere, non è né un politico, né tanto meno un calciatore. Probabilmente, buona parte di coloro che anche solo per gioco hanno cercato di indovinare si sono sbagliati. Infatti l più ricco è uno dei Re dell’industria dolciaria e cioccolatiera in particolare, stiamo parlando di Giovanni Ferrero, imprenditore dei dolci che ha accumulato un patrimonio di 42 milioni di dollari, quasi 3 in più dell’anno scorso. A rivelarlo è Forbes.

Alle sue spalle Andrea Pignattaro, fondatore di Ion Group che era entrato in classifica già lo scorso aprire con il suo patrimonio di 26,3 miliardi di euro. Terzo gradino per Giorgio Armani, seguito da Piero Ferrari e Giancarlo Devasini direttore finanziario e principale azionista dell’azienda di criptovalute Tether.