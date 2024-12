ISEE, ora c’è la conferma ufficiale da parte dell’INPS: scordatevi la vecchia procedura | Cambia di nuovo tutto

L’INPS ha appena confermato ufficialmente che bisogna dire addio alle vecchie procedure per l’ISEE: è cambiato tutto di nuovo.

L’ISEE, ovvero l’Indicatore della situazione economica equivalente, è una dichiarazione che va assolutamente compilato ogni anno, per far sì che si possano ottenere agevolazioni per alcune prestazione, comprese quelle mediche e per beneficiare dei tanti Bonus che sono previsti dalle norme dello Stato italiano.

Pensiamo, ad esempio, al più famoso in assoluto, di cui si parla costantemente ogni giorno anche e soprattutto a causa dell’aumento dei costi della componente energia. Parliamo del bonus bollette, sia di quelle della luce che di quelle del gas, che ha aiutato e non poco tantissime famiglie italiane in difficoltà nell’ultimo periodo.

Ovviamente, non possiamo non menzionare quello che è il bonus idrico e che ha consentito di risparmiare belle somme di denaro. Ovviamente, però, non esistono soltanto questi bonus in Italia di cui beneficiare grazie ad una soglia ISEE bassa. Ce ne sono davvero tantissimi e tutti hanno contribuito ad alleviare il peso della crisi e dell’inflazione ballerina.

Ci sono, però, delle notizie fresche di giornata per quanto riguarda questo indicatore economico. È stata la stessa INPS a renderle note in maniera ufficiale. Si tratta di nuovi cambiamenti, ulteriori modifiche a quella che è la procedura di compilazione di questo importantissimo documento. In pratica, bisogna dimenticarsi di come lo si faceva prima.

ISEE 2025: compilazione completamente diversa

Come ben sapete, l’ISEE 2024 ha validità fino all’ultimo giorno del mese di dicembre. Dopo quella data va assolutamente compilato nuovamente in tutte le sue parti e lo si può fare sia in maniera autonoma sia affidandosi ad un commercialista o ad uno dei tanti Caf presenti sul territorio italiano, allo stesso modo della Dichiarazione dei Redditi.

Solo che questo documento, nel caso lo si voglia compilare in autonomia, non lo si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma sul portale dell’INPS. Per la compilazione di questo documento fondamentale, bisogna partire da quella che è la DSU, ovvero, la Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare. Al suo interno c’é tutto, dai beni mobili a quelli immobili. Tuttavia, come già accennato, è cambiato tutto per il prossimo anno. Scopriamo quali sono le novità.

Cambia tutto per l’ISEE: dimentica come si faceva prima

Come già anticipato in precedenza, sono state apportate delle modifiche alla compilazione del nuovo ISEE 2025. Abbiamo parlato anche della scadenza prossima e della necessità di ottenere il nuovo documento nel più breve tempo possibile. Tutto ciò, lo si potrà fare direttamente online all’interno del Portale Unico ISEE dell’INPS. Tutti possono presentare la propria DSU in questo modo per ottenere l’indicatore economico familiare.

Una volta all’interno del portale, si può consultare il documento precompilato disponibile e modificarlo nel caso in cui ci siano delle difformità rispetto all’anno precedente. Basterà entrare all’interno del portale con Spid, Cie o Cns, compilare il tutto, tenendo conto di quanto già presente all’interno della dichiarazione ed in pochissimo tempo si potrà scaricare il nuovo ISEE, senza correre il rischio di essere richiamati per difformità o omissioni.