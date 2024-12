Glicemia alta, i nutrizionisti sono tutti concordi: per abbassarla in un attimo devi fare queste 3 semplici cose

I nutrizionisti sono tutti d’accordo, c’è un modo efficace per riuscire ad abbassare i livelli di glicemia in maniera molto semplice.

La glicemia alta è forse una delle condizioni peggiori che si possano verificare. Una presenza eccessiva di zuccheri nel sangue determina degli eventi patologici che possono degenerare e in problematiche di salute anche piuttosto gravi.

Nella maggior parte dei casi a creare una problematica di questo genere è un regime alimentare sregolato, una dieta non controllata e uno stile di vita poco salutare. Questo è il motivo per cui si chiede di prestare molta attenzione ai casi in cui la glicemia risulta essere alta.

La misurazione del suo valore è abbastanza semplice, basta utilizzare uno degli apparecchi che vengono affidati dai centri specialistici a coloro che presentano i primi segnali di diabete; l’alternativa è quella di sottoporsi a specifiche analisi del sangue.

Nella maggior parte dei casi, però, cambiare le proprie abitudini ha un effetto benefico sui livelli di glicemia: ecco allora cosa dicono gli esperti a riguardo.

Attenzione all’indice glicemico degli alimenti

Quando si tende ad avere un livello elevato di glicemia, quello che occorre fare è prestare attenzione all’indice glicemico degli alimenti che si consumano quotidianamente. Spesso, le problematiche di salute che ci riguardano sono dettate da abitudini sbagliate che mettiamo in atto, a volte senza nemmeno accorgercene. Come sempre succede, il benessere inizia a tavola e dalla buona abitudine di fare della sana attività fisica in maniera quotidiana.

Per quello che riguarda i cibi, occorre considerare che ce ne sono alcuni che hanno un indice glicemico più elevato di altri. Se si consumano questi cibi si rischia di vedere il valore della glicemia arrivare letteralmente alle stelle. Quindi, gli esperti consigliano di prediligere dei cibi con basso contenuto glicemico come: zucchine, spinaci, peperoni, melanzane e finocchi.

3 cose da fare per buoni livelli di glicemia

Quelli appena indicati non sono gli unici elementi a cui prestare attenzione. Quando si ha la glicemia alta occorre, innanzitutto, scegliere gli alimenti in base alla propria età, al sesso, peso e altezza. Gli alimenti che quotidianamente consumiamo devono offrirci un apporto calorico equilibrato. In alcuni casi, potrebbe essere consigliabile farsi seguire da uno specialista.

Altrettanto importante è idratarsi sufficientemente: bere circa 2 litri di acqua al giorno è di grande aiuto, innanzitutto per attenuare il senso di fame, e in secondo luogo per riuscire a smaltire le tossine che si accumulano nel nostro corpo. Infine è importante evitare bevande zuccherate, come la Coca Cola e i succhi di frutta, ma lo è altrettanto prestare attenzione all’abitudine di zuccherare caffè, latte e tisane: meglio scegliere dolcificanti naturali, come l’eritritolo.