Aereo, da decenni c’è un pulsante segreto sul sedile: l’hostess della nota compagnia lo rivela per errore

Sul sedile dell’aereo c’è un pulsante segreto: lo ha rivelato un’hostess di una compagnia aerea molto conosciuta in tutto il mondo.

Probabilmente, negli ultimi anni l’utilizzo dell’aereo per i propri spostamenti è comune quasi quanto quello del treno o di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Volare è un’esperienza che accomuna veramente molte persone e c’è addirittura chi lo fa quasi tutti i giorni.

A creare maggiori problematiche sono i viaggi lunghi e in spazi particolarmente stretti, in cui occorre rimanere seduti veramente molto a lungo. In una tale prospettiva il viaggio potrebbe diventare una sorta di prova di sopravvivenza, ma gli aerei avrebbero dei segreti in grado di rendere gli spostamenti molto più confortevoli.

Ci sono delle funzioni però, che conoscono solo gli addetti ai lavori. Un pulsante è rimasto nascosto per anni, fino a quando l’hostess di una nota società di volo non lo ha mostrato sui social in un video che è diventato virale.

Ecco allora il pulsante che rende molto più piacevole il volo, anche se lungo.

La ricerca del comfort in volo

Chi dice che anche in aereo non si possa volare in condizioni di massimo comfort? Certo, è vero che viaggiare in aereo porta a una serie di limitazioni che sono indispensabili per la sicurezza di tutti i passeggeri, ma questo non vuol dire che ogni spostamento debba essere una tortura. Durante il decollo occorre allacciare le cinture di sicurezza, esattamente come durante l’atterraggio, e i sedili devono restare in posizione verticale, il tutto per garantire la massima sicurezza a tutti i passeggeri durante le manovre particolarmente delicate.

Nonostante i rigidi limiti che vengono imposti dalle compagnie aeree, ci sono anche dei piacevoli segreti per potersi godere il viaggio, come: i poggiatesta regolabili, i sedili ergonomici e i tavolini pieghevoli. Nonostante tutto, viaggiare in economy continua ad essere un’avventura, ma il pulsante misterioso può essere di grande aiuto.

Il pulsante segreto: dove trovarlo e a cosa serve

La rivelazione in merito a questo pulsante sarebbe arrivata da una hostess, dipendente di una compagnia aerea di calibro internazionale. Proprio lei, durante una conversazione informale, avrebbe rivelato che per coloro che sono dal lato del corridoio posso premere un pulsante che permette di viaggiare con il bracciolo sollevato e avere un po’ di spazio in più per le gambe.

Quello che con questo pulsante si vuole è avere maggiore flessibilità, senza compromettere in alcun modo la sicurezza. L’utilizzo del pulsante non si vincola a specifiche fasi di volo e permette ai passeggeri di avere viaggi estremamente piacevoli.