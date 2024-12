Sconto automatico del 50% per questi voli aerei: chi è residente in questa Regione italiana è davvero fortunato

Si avvicinano le feste di Natale e per i residenti e i nati in una particolare Regione d’Italia è possibile tornare a casa spendendo la metà.

Sono molti, com’è noto, gli immigrati dal Meridione al Nord e al Centro del nostro paese. Ed è tradizione, per tutti, ritornare a casa durante le feste di Natale.

Aeroporti e stazioni ferroviarie, già dai prossimi giorni, si riempiranno all’inverosimile, per il viaggio di andata da parte dei figli e i nipoti verso i luoghi natii, per ritrovare per qualche giorno i parenti lontani. Lo stesso capiterà tra fine dicembre ed i primi di gennaio, quando le masse rifluiranno verso il centro-nord, spesso anche più cariche di bagagli.

Il ritorno a casa per qualche giorno comporta però una spesa economica non indifferente, che peraltro è andata anche aumentando negli ultimi anni, a causa dell’incremento del costo dell’energia. Per questo motivo le Istituzioni hanno predisposto, per i residenti e i nati in una particolare regione d’Italia, uno sconto sulle tariffe aeree decisamente speciale.

Stiamo parlando dei nati e dei residenti in Sicilia, per i quali da tempo è previsto uno sconto del 50% sui voli andata e ritorno a partire dal 7 dicembre sino al 6 gennaio. A gestire le pratiche è la Regione, tramite un apposito portale.

Sconto del 50% per tornare a casa

Essendo tanti gli scali di partenza – così come quelli di arrivo – altrettanto numerose sono le linee aeree coinvolte, motivo per cui sino ad oggi lo sconto lo si poteva prendere esclusivamente “a rimborso“.

In pratica, il biglietto lo si acquista per intero e solo successivamente si richiede il recupero del 50%, inserendo la pratica su siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli. Da questo Natale, però, è possibile usufruire di un agevolazione in più, concessa ai siciliani da due compagnie nazionali: ITA Airways e Aeroitalia. Vediamo di cosa si tratta.

Dal rimborso allo sconto automatico

Le due compagnie aeree hanno infatti iniziato a predisporre la possibilità di garantire uno sconto automatico ai siciliani che rientrano a casa, direttamente all’acquisto del biglietto, senza cioè dover passare per la richiesta di rimborso.

ITA Airways, in particolare, ha già operativa la propria piattaforma digitale in relazione agli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate e Catania e Palermo. Ma si sta predisponendo l’operatività anche per altri scali. Aeroitalia si sta ovviamente adeguando. Si tratta certamente di un bel passo in avanti, che troverà l’apprezzamento di tutti i siciliani.