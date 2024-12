Pos, quando paghi non buttare mai la ricevuta nel cestino: ti trovi il conto svuotato e neanche te ne accorgi

Se paghi con il POS ti consigliamo di non gettare mai la ricevuta nel cestino, questo se non ti vuoi trovare con il conto svuotato.

Negli ultimi anni i pagamenti elettronici hanno subito un’importante spinta in avanti. Ad incentivare l’utilizzo delle carte a sfavore dei contati è il Fisco, ma anche le banche, ormai sempre più digitalizzate. In effetti, negli ultimi anni il rapporto degli italiani con il denaro è cambiato molto: in passato fare a meno dei contanti sembrava quasi assurdo, mentre adesso rappresenta la norma.

Si amministrano infatti i propri soldi attraverso il pagamento con carte, le app sui dispositivi mobile e l’home banking.

Questo cambiamento radicale ha richiesto un certo lavoro sulle proprie abitudini da parte dei cittadini italiani, che però oggi sembrano utilizzare questi nuovi mezzi in maniera semplice, come se lo avessero sempre fatto.

In tutto questo, però, ci sono delle abitudini sbagliate che dovremmo correggere se non si vogliono correre dei rischi inutili.

Pagamenti elettronici, attenzione alla ricevuta

Il primo degli errori che spesso si commette è quello di non farsi dare la ricevuta quando si paga con il bancomat. Nella maggior parte dei casi, quando compiamo un pagamento ci arriva una notifica dalla nostra banca, e proprio questo spinge molti consumatori a non conservare il classico scontrino che esce dall’apparecchio bancomat. Inaspettatamente, questo potrebbe essere un grande errore, perché non si ha modo controllare con l’esattezza la cifra inserita nel pagamento. Può capitare che per una semplice distrazione venga riportata sul Pos una somma maggiore, e che la si paghi senza nemmeno accorgersene.

Proprio per questo motivo si predica attenzione al riguardo. Ma questo non è certo l’unico errore che si commette.

Attenzione a dove metti la tua ricevuta

Quante volte dopo aver provveduto al pagamento, usciamo dal negozio e gettiamo via lo scontrino del Pos proprio nel bidone dei rifiuti lì fuori? Ecco, questo è un errore da non commettere, considerando che proprio da quello scontrino potrebbe essere possibile risalire a una serie di dati della carta che potrebbero permettere ai truffatori di avere accesso al conto.

Si raccomanda quindi, la massima attenzione, evitando comportamenti che potrebbero essere dannosi per noi stessi. Un gesto molto comune potrebbe creare molte più problematiche di quello che si potrebbe credere.