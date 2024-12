Figli, da chi ereditano il carattere: ora la scienza lo dice chiaramente | Una scoperta che lascerà di sale tutti

Adesso la scienza ce lo dice chiaramente, ecco da chi i figli ereditano il proprio carattere. La verità in uno studio.

Quando nasce un bambino iniziano anche le classiche sfide sulle somiglianze. Qualcuno dirà che ha preso tutto dal papà, altri dalla mamma, ma in fondo la realtà è che ogni figlio sarà un essere unico, in grado però di incarnare alcune caratteristiche dell’uno e dell’altro genitore.

Questo vale indipendentemente da una propensione intrinseca ad assomigliare a uno piuttosto che all’altro. Ogni mamma spera che il bambino assomigli quanto più possibile a lei, sembra ovvio considerando i 9 lunghi mesi di gravidanza e il parto.

Ma, in merito a tutto questo, anche la scienza ha deciso di esprimersi, rivelando che ci sarebbero dei chiari riferimenti biologici che ci dicono cosa il piccolo prende dalla mamma e cosa dal papà.

Quindi adesso metteremo fine alle mille e più chiacchiere a riguardo: gli esperti ci dicono da chi i bambini ereditano il loro carattere.

Non sono mancate svariate critiche allo studio

Come succede per ogni singolo studio al riguardo, non sono mancate le critiche ai risultati ottenuti da Robert Plomin, noto genetista inglese che ha definito la strada che ha portato ai risultati della nuova ricerca.

Già in passato lo scienziato si era espresso al riguardo, e aveva avanzato uno studio che era stato in grado di indicare il ruolo che alcuni geni ereditari hanno sulla definizione del carattere di un bambino. Il nuovo studio è stato contestato per un motivo piuttosto semplice, ovvero, secondo la psicologa Jennifer Cawley ogni individuo adatta la sua personalità in base alla persona che si trova davanti, quindi non si avrebbe la possibilità di avere indicazioni precise.

Cosa ci indica lo studio

Dicono che la mela non cade lontano dall’albero, ma in questo caso l’albero è il padre o la madre? Lo studio di Cawley indica come, su 1000 coppie intervistate, era possibile rilevare come i bambini prendano dai genitori quelli che vengono chiamati i big five, ovvero 5 dei tratti più spiccati della personalità, come: l’apertura mentale, l’affidabilità, la gradevolezza e la stabilità emotiva.

Lo studio avrebbe dato dei risultati veramente assurdi. La probabilità che il piccolo eredi questi caratteristiche da un genitore è solo del 39%, e del 33% che invece la prenda da una persona estranea. Probabilmente proprio lo specchio di quello che la Cawley affermava, ovvero che ogni figlio risulta essere lontano dai genitori, almeno caratterialmente.