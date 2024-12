Capelli, cosa succede davvero se non ti fai lo shampoo per una settimana: chi l’ha fatto è rimasto stupefatto

Capelli, ecco cosa accade se non vengono lavati per un’intera settimana. Chi ci ha provato a farlo è rimasto senza parole.

Farsi lo shampoo è un rito che ci fa sentire immediatamente più presentabili e pronti alle sfide di ogni giorno. Di prodotti in giro per la cura dei capelli ce ne sono tantissimi, dallo shampoo al balsamo, passando per le maschere e le lozioni fissanti. Potremmo continuare così all’infinito, ma sarebbe troppo lungo e noioso, e non centreremmo quello che è il problema reale.

Quest’ultimo può essere individuato proprio nelle operazioni di lavaggio. Ebbene sì, avete capito benissimo. Stare sempre in ordine può avere dei risvolti negativi, in particolar modo in inverno. Ciò perché in estate, con il caldo eccessivo, si sente proprio la necessità di lavarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte per rinfrescarsi e stare in ordine.

In inverno, invece, si hanno delle remore. Questo perché le temperature fredde non fanno sì che scatti la voglia di lavarsi come durante la stagione estiva. Diciamoci la verità, è fastidioso sentire freddo dopo la doccia e lo shampoo e, per questo motivo molti evitano di lavarsi i capelli per un’intera settimana.

Molti, però, non credono sia giusto schivare lo shampoo per così tanto tempo, ma, ovviamente, se non si prova almeno una volta a fare in questo modo, non si saprà mai quello che realmente accade, non credete? Ecco allora svelato l’arcano riguardante lo shampoo e la frequenza di quest’ultimo. Chi lo ha provato è rimasto senza parole.

Senza shampoo per una settimana: ecco cosa accade

Quale sia la giusta frequenza per il lavaggio dei capelli è stato sempre al centro del dibattito degli utenti. C’é chi propende per lavaggi frequenti, due o tre volte a settimana, e chi, invece, sostiene che sia giusto lavarli ogni giorno. Altri, infine, pensano che non vadano lavati troppo spesso, e che la giusta misura sia di uno shampoo a settimana.

Quest’ultima tesi ha destato le maggiori preoccupazioni e le più accese discussioni tra chi ne parlava. Dovete sapere che esistono, però, i cittadini che hanno optato per un lavaggio di capelli a distanza di una settimana e quello che è accaduto non era nemmeno immaginabile. Sono tutti rimasti senza fiato quando l’hanno saputo.

Ecco quello che succede realmente

Chi ha provato a farsi lo shampoo una volta a settimana ha potuto toccare con mano quelle che sono le conseguenze. Innanzitutto, c’é da dire che i follicoli si ostruiscono e possono causare diverse problematiche che, poi, devono essere visionate e curate da un esperto del settore. In pratica, sono dovuti correre dal parrucchiere.

Questo perché hanno iniziato ad avvertire fastidiosi pruriti, hanno assistito alla comparsa della forfora e alla desquamazione del cuoio capelluto, che porta anche ad una sua maggiore sensibilità. Pertanto, il giusto compromesso sarebbe quello di effettuare lo shampoo due, massimo tre volte a settimana, ma nel caso di capelli grassi, la frequenza va aumentata e bisogna utilizzare prodotti delicati.