Maxi Concorsone, si cercano urgentemente dipendenti: basta precariato | Firmi il contratto a tempo indeterminato e ti sistemi a vita

Arriva il maxi concorsone per la ricerca urgente di dipendenti a tempo indeterminato: chi passa si sistema a vita.

Il sogno di un lavoro a tempo indeterminato è quello più ricorrente tra i cittadini italiani. Grazie ad un lavoro del genere ci si può sistemare a vita e non si avranno più pensieri brutti circa il futuro ed il raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge. Insomma, si potrà, finalmente, dire addio al precariato di questi ultimi anni.

Di procedure concorsuali ancora aperte ce ne sono davvero parecchie in quest’ultimo periodo dell’anno. Fino ai giorni che precedono il Natale le opportunità fioccano, e sono tutte ghiotte. Bisogna tentare subito la sorte per poter pensare di sistemarsi per il resto della propria vita già a partire dalla fine di quest’anno o al massimo all’inizio del prossimo.

Altre ancora, poi, sono state annunciate e i bandi di concorso sono attesi nei prossimi giorni. Chiunque può partecipare alle selezioni facendo domanda online. Per molte di queste, infatti, basta soltanto aver conseguito il Diploma di Scuola Superiore.

Negli ultimi giorni, inoltre, si fa un gran parlare di un nuovo maxi concorsone per la ricerca urgentissima di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Si tratta della maggiore occasione di sistemarsi a vita all’interno della Pubblica Amministrazione. Il Ministro ha firmato, avviando così l’iter procedurale.

Il Ministro ha firmato: al via il maxi concorso all’inizio del 2025

Siamo agli sgoccioli; il Ministro della Pubblica Amministrazione ha firmato i DPCM che autorizzano la pubblicazione dei numerosissimi Bandi di Concorso che verranno avviati sin dai primissimi giorni del nuovo anno. Presto la Gazzetta Ufficiale pullulerà di occasioni di lavoro e si farà fatica a star dietro a tutte quelle che verranno pubblicate.

Le occasioni saranno in tutti i settori della Pubblica Amministrazione, dalla Sicurezza Nazionale ai Ministeri, passando per tutti gli Enti statali. Le assunzioni saranno tutte a tempo indeterminato, per rafforzare gli ambiti in cui avverranno. Scopriamo tutti i posti che verranno messi a concorso ad inizio del nuovo anno.

Forze dell’Ordine, Ministeri ed Enti: tutti alla ricerca di nuovi dipendenti

Come abbiamo già avuto modo di accennare, si parte dal settore Sicurezza. In questo importantissimo ambito, verranno assunti 4.801 cittadini nell’Arma dei Carabinieri, 2.961 nella Guardia di Finanza, 2.326 nella Polizia Penitenziaria, 5.096 nella Polizia di Stato e ben 1404 nuovi Vigili del Fuoco. Siamo oltre le 16 mila nuove assunzioni solo in questi casi.

Poi, sono previste altre assunzioni in posti importanti come al Ministero della Cultura che ha necessità di ben 800 nuovi dipendenti, o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale è previsto un Concorso per l’assunzione di 121 unità di personale, il Ministero della Giustizia e quello degli Esteri per i quali i Concorsi saranno banditi, rispettivamente, per 110 e 53 nuovi dipendenti. Chiude la carrellata di assunzioni l’INPS che vedrà l’ingresso di ben 2500 nuove unità lavorative. Le domande per questi concorsi dovranno essere inviate tramite il portale “InPA” e bisognerà essere in possesso della PEC.