Libretto Postale, è davvero ufficiale: ecco quanto puoi prelevare al giorno | C’è però un limite massimo al mese

Ci sono le somme ufficiali, ecco quanto si può prelevare dal Libretto Postale ogni giorno. Attenzione però al limite mensile.



Numerose sono le famiglie che decidono di mettere i loro risparmi in un libretto postale. Una forma di risparmio che sembra essere tra le più sicure in assoluto. Ovviamente, affinché possa rimanere tale è indispensabile che questo sistema sia rigidamente regolamentato.

Proprio la normativa che lo riguarda ha fatto in modo che il libretto di risparmio diventasse un ottimo alleato del risparmio anche nei periodi più difficili per l’Italia, come durante la pandemia.

Sappiamo bene che gli italiani sono un popolo di risparmiatori, ma la crisi economica e l’inflazione hanno fatto in modo che i prezzi aumentassero in maniera smisurata, erodendo i patrimoni accantonati. Ma i libretti continuano ad esistere, e ad essere il modo più semplice per fruire delle somme messe da parte per i momenti di esigenza.

Ora é però il momento di intervenire e sono cambiate le regole a riguardo. Ecco adesso cosa si può fare.

Il desiderio di risparmiare è ancora evidente

Siamo ormai molto vicini al Natale, e quindi al nuovo anno. Iniziano quindi i buoni propositi per il 2025, e il risparmio, anche per il prossimo anno, continua ad essere l’obiettivo numero uno. Riuscire a tagliare le spese superflue è indispensabile, e accantonare il denaro in un libretto postale potrebbe essere un ottimo modo per poter avere il proprio denaro al sicuro. Peccato che l’ISTAT ci dice che solo il 37% degli italiani riesce e a maturare un risparmio consistente.

Per spingere i cittadini a risparmiare ancora di più sono stati lanciati i libretti Smart, e per loro sono state pensate regole specifiche, che verranno probabilmente, e nel tempo, modificate. Ci saranno nuove opportunità di prelievo.

Una scelta popolare e vantaggiosa

I libretti postali sembrano essere una scelta popolare tra i risparmiatori, uno strumento finanziario che oggi permette di avere ulteriori vantaggi. I nuovi libretti Smart, molto semplici da utilizzare, sono molto apprezzati dai risparmiatori, per via della loro regolamentazione molto vantaggiosa per i cittadini. Dimentichiamo quindi i vecchi libretti postali, perché adesso permettono di prelevare dagli sportelli ATM.

Ora, allo sportello sarà possibile prelevare fino a 600 euro al giorno, per un massimo di 2500 euro al mese. Un limite che permette comunque di accedere al denaro, nel caso in cui se ne abbia impellente bisogno. Nel caso in cui si avesse bisogno di svincolare somme maggiori, occorre chiedere allo sportello.