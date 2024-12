Bonus di 3mila euro direttamente sul conto corrente: la Meloni non poteva fare regalo più bello | Chi sono i fortunati

Puoi avere ben 3000 euro direttamente sul tuo conto corrente. A regalarli è Giorgia Meloni, ecco chi sono coloro che li potranno avere.

Siamo agli sgoccioli di un 2024 che è stato sì, difficile sotto il profilo economico, ma anche in grado di offrire un buon incentivo a numerosi cittadini grazie ai vari bonus che sono stati messi a disposizione. La nuova Legge di bilancio sta dando indicazioni in merito a quelle che saranno le manovre da attuare nel 2025, e quella che vedremo di seguito potrebbe regalare una boccata d’aria a parecchie altre famiglie.

Nel 2024 vi era la possibilità di presentare domanda e con ogni probabilità la stessa possibilità sarà fruibile anche il prossimo anno.

L’entusiasmo da parte dei cittadini sale, e questo lo si deve anche agli aiuti economici concessi dallo Stato al fine di andare incontro alle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà economica.

Proprio i nuclei familiari fragili sono al centro delle manovre economiche, non solo di quest’anno, ma anche degli scorsi. Ecco, allora, cosa bisogna sapere a riguardo.

L’obiettivo che si vuole raggiungere

Se ci si chiede quale sia l’obiettivo che si vuole raggiungere per il prossimo 2025, è quello di aumentare la crescita anagrafica del nostro Paese. Questo è uno dei problemi su cui si è posta maggiore attenzione, poiché lo Stato italiano vanta una crescita quasi pari a zero. Con le nascite ormai ai livelli minimi, viene a mancare quella forza lavoro che dovrebbe garantire che vi siano sufficienti contributi da versare per il pagamento degli assegni pensionistici.

Ma considerando la difficile situazione economica, per l’Italia la situazione risulta essere ancora troppo complicata, con le famiglie che hanno il timore di fare più figli. Una tendenza che dovrebbe invertire la tendenza, affinché anche l’economia si riprenda.

Il bonus da 3000 euro a chi spetta

Il bonus a cui ci si sta riferendo è dedicato alle mamme. Potranno goderne le mamme lavoratrici con almeno tre figli a carico, sia dipendenti che autonome: esse potranno godere dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 3.000 euro annui. Attualmente, la data limite per tale bonus è quella del 31 dicembre, ma si prevede una proroga.

Ottenere gli importi è piuttosto semplice, sarà sufficiente indicare al proprio datore di lavoro la volontà di godere dall’astensione contributiva concessa alle mamme con più di 2 figli, una misura che incentiva le nascite.