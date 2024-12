Patente, ti arrivano fino a 2500 euro di rimborso: il Ministero dei Trasporti si mette le mani in tasca

Puoi avere fino a 2500 euro di rimborso per la patente, a deciderlo è stato il Ministero dei Trasporti con le nuove misure.

Conseguire la patente di guida è uno dei traguardi più ambiti da ognuno di noi. Avere la possibilità di mettersi al volante di un’automobile si traduce nella possibilità di avere una certa indipendenza, e di non dover più sottostare a qualcuno che sia in grado di accompagnarci o ne abbia comunque il tempo.

Purtroppo, però, anche conseguire la patente di guida ha un costo e sostenerlo non è sempre semplice come si può immaginare. Non sono pochi i giovani che, non potendosela permettere, decidono di rimandare il suo conseguimento a un momento più propizio.

Eppure, la patente è indispensabile, non solo per quello che riguarda la propria sfera privata, ma anche e soprattutto per lo svolgimento del lavoro. In un momento in cui trovare un’occupazione è difficile, non avere la patente di guida significa anche assistere a un taglio netto delle proprie possibilità.

Ma il Governo ha deciso di porsi al fianco dei suoi cittadini, proponendo un bonus molto importante.

Conseguire la patente: un costo e un’opportunità

Conseguire la patente di guida allo stesso tempo è sia un costo che una grandissima opportunità. In media si spendono 500 euro euro per il conseguimento della partente, anche se non si esclude di arrivare ad importi molto più elevati a seconda del numero di guide cui ci si sottopone, ma anche per la parte burocratica.

Ma quello che in pochi riconoscono, almeno in un primo momento, è che la patente rappresenta un mezzo per entrare nel mondo del lavoro. Considerando il grande tasso di disoccupazione presente in Italia, sapere che quello dei trasporti è un settore che offre ancora moltissime possibilità è determinante. Certo, occorre poterle sfruttare, e per farlo si deve essere in possesso della patente di guida.

Il rimborso sulle spese per la patente

In barba alla disoccupazione, se c’è un settore che ricerca spesso personale, è quello dei trasporti, che si tratti di cose o di persone. Il bonus a cui si sta accennando offre la possibilità di avere un rimborso fino a 2500 euro per il conseguimento dell’idoneità di guida per gli auto articolati, ovvero per il CQC.

Il contributo va a coprire l’80% dei costi sostenuti, e per il 2026 sarà disponibile entro e non oltre i limiti dei fondi che sono messi a disposizione. Per richiedere l’importo ci si deve registrare sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi inviare domanda utilizzando la piattaforma Bonus patente.