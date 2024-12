Il prestigioso Ministero assume a valanghe: richiesto un unico requisito | Scade tutto alle 18:00

Il Ministero assume tantissimi nuovi dipendenti: c’é un solo requisito da soddisfare, ma bisogna fare presto perché scade alle 18.00.

Nell’ultimo periodo si assiste sempre di più a selezioni urgenti di personale. Questa pratica, di solito, rientra nelle politiche delle aziende operanti nel settore privato. Inseriscono un annuncio di lavoro sul proprio sito o all’interno di portali del lavoro e attendono le candidature, per poter poi scegliere i propri dipendenti in base alle loro competenze.

Tuttavia, negli ultimi tempi anche la Pubblica Amministrazione ha urgenza di ampliare il proprio parco dipendenti e sono sempre più gli Enti statali e locali, ma anche i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, la Camera ed il Senato, a provare ad accelerare e snellire le procedure concorsuali, per far sì che i cittadini vincitori possano iniziare ad operare nel più breve tempo possibile.

Negli ultimi mesi sono state tante le opportunità di provare ad entrare a far parte dell’organico di prestigiosissimi enti nazionali e locali ed accaparrarsi un posto di lavoro a tempo indeterminato che potesse dare stabilità e tranquillità economica per tutta la vita. Ora, c’é un’altra occasione da non perdere per tantissimi cittadini.

C’é un Ministero autorevolissimo, infatti, che ha inaugurato una nuova procedura concorsuale per l’inserimento in organico di tantissimi nuovi dipendenti, sia nelle sue strutture centrali che all’interno di quelle periferiche dislocate su tutto il territorio nazionale. C’é solo un requisito da rispettare, ma bisogna sbrigarsi, perché la scadenza è vicina.

Il Ministero assume con urgenza: scadenza fissata alle ore 18.00

Sono tanti i posti messi a concorso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in questo periodo. La ricerca è davvero urgente, per far sì che si possa sopperire all’evidente carenza di organico manifestatasi nell’ultimo periodo. Come già accennato, i posti messi a concorso sono su tutto il territorio nazionale.

Si ricerca figure professionali da collocare sia negli uffici centrali che negli uffici periferici. Inoltre, poi, per potersi candidare bisogna soddisfare solo e soltanto un requisito. Insomma, è più facile fare richiesta di partecipazione, e le probabilità di vincere il Concorso sono davvero altissime. Scopriamo di cosa si tratta e come candidarsi.

MIUR: concorso urgente per nuove figure professionali

I posti messi a concorso sono ben 145, e chi risulterà vincitore della procedura sarà inquadrato come dirigente tecnico con funzioni ispettive. Chi verrà assunto andrà a monitorare e valutare le scuole, la loro progettazione ed il loro supporto alla crescita di progetti formativi rivolti agli alunni. Inoltre, ispezionerà, analizzerà e valuterà tutti i dati del sistema educativo italiano. Insomma, si tratta di un posto di rilevante importanza.

C’é bisogno della Laurea per partecipare al Concorso che, tra l’altro, è rivolto ai Dirigenti Scolastici ed agli insegnanti che hanno maturato dieci anni nei loro ruoli e che abbiano superato il loro periodo di prova all’interno delle Istituzioni scolastiche. La domanda di partecipazione andrà inoltrata tramite portale “reclutamento.istruzione.it” previo pagamento della tassa di partecipazione, ammontante a 100€, effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “PagoPA”. I termini per la partecipazione scadono alle ore 18.00 del giorno 23 gennaio 2025.