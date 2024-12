Elon Musk cerca personale in Italia: paga da più di 250mila euro annui e tanti vantaggi aziendali. Scopriamo la verità

Stipendi da urlo e possibilità di lavorare in remoto: ma le offerte di lavoro di Tesla in Italia sono reali? Scopriamolo

Pare che Elon Musk stia cercando dipendenti per le sue aziende e gli annunci sono arrivati anche nel nostro Paese. Tante le opportunità che il proprietario di Tesla offrirebbe, tra cui uno stipendio da 256mila euro all’anno, quindi circa 21mila euro mensili, e la possibilità di lavorare da casa.

Secondo i rumors, la ricerca dell’azienda è rivolta a diversi profili e posizioni. Ma quanto c’è di vero? Molti siti riportano che per candidarsi sia sufficiente compilare l’apposito form e inserire il proprio CV nel sito dell’azienda, e che la società di Musk ha annunciato di essere alla ricerca di personale per testare e addestrare i suoi umanoidi con l’intelligenza artificiale. Il compenso? Uno stipendio per tale mansione che sarebbe di oltre 6 mila dollari, quindi circa 5 mila euro mensili.

In questi giorni a circolare è anche la voce secondo cui a essere molto richiesti da Tesla siano i Senior Engineer, cioè quegli ingegneri che abbiano maturato esperienza, minimo 5 anni nel settore, da cui poi si andrà a definire la paga: si partirebbe dai 79mila e 200 dollari fino ad arrivare 270mila.

C’è inoltre la possibilità di lavorare completamente da remoto, consentendo quindi al candidato di evitare il trasferimento e offrendo l’opportunità di lavorare da qualsiasi luogo del mondo, sebbene sia richiesta la disponibilità a viaggiare in base alle esigenze del progetto a cui si lavorerà.

La verità sulle offerte di lavoro

Gli annunci delle offerte di lavoro che sono presenti sul sito di Tesla dimostrano però dati diversi: l’azienda cercherebbe infatti attualmente personale come specialisti di vendita, addetti all’assistenza dei clienti, specialisti nella gestione dei magazzini, commerciali per ampliare la rete di rifornimento e profili che abbiano esperienza nell’ambito legale, quindi nessuna che sia strettamente legata all’ambito della robotica o dell’AI.

Inoltre, al contrario di quanto letto sul web, molte delle offerte di lavoro proposte richiedono la disponibilità a viaggiare o addirittura di trasferirsi all’estero. Le cifre degli stipendi, poi, non sono presenti sul sito italiano, a differenza invece di quello americano, dove nell’ambito dell’intelligenza artificiale parliamo di cifre con stipendi dichiarati tra i $140,000 e $360,000 annui, benefit esclusi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elon Musk (@elonmusk__official__)

Come candidarsi

Per inviare il proprio CV ci si può candidare autonomamente per posizioni specifiche in base ai propri interessi, compilando un form e inserendo i dati personali.

Certamente, per molti cittadini disoccupati o in cerca di un’occupazione quella proposta da Elon Musk potrebbe essere un’opportunità per cambiare la propria vita o carriera.