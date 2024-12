Biscotti della Mulino Bianco, i più venduti sono proprio questi: neanche sono tra i più buoni

I biscotti più venduti della Mulino Bianco non sono quelli che pensate; dovete sapere, infatti, che sono tra quelli meno buoni.

Mulino Bianco è una delle aziende che opera nel settore alimentare maggiormente conosciute ed apprezzate in Italia, ma anche all’estero. I suoi prodotti sono in bella mostra in tutti i supermercati e fanno gola a tanti. L’azienda è stata fondata nel 1974 a Parma e, proprio quest’anno, ha festeggiato i suoi primi 50 anni di vita.

Abbiamo già accennato ai suoi prodotti che sono sugli scaffali della stragrande maggioranza dei supermercati italiani. Si tratta di biscotti, prodotti salati e dolci che hanno accompagnato la vita di milioni di italiani sin dalla loro infanzia. Molti, poi, non riescono a rinunciarvi neppure quando sono adulti.

Nel corso del tempo Mulino Bianco ha sfornato sempre prodotti nuovi, regalando ai consumatori tantissime novità golose, ma ha anche provveduto a ritirarne tanti dal mercato, lasciando molti a bocca asciutta, senza il loro punto di riferimento quotidiano. Tra i tanti che produce, però, quelli maggiormente apprezzati sono i biscotti: uno tira l’altro.

Nessuno può farne a meno. In particolar modo, poi, c’é una tipologia di questi ultimi che risulta la più apprezzata e venduta in assoluto. Dovete sapere, però, che non si tratta dei biscotti più buoni in assoluto, ma vengono venduti in quantità industriali e si fa fatica anche solo a trovarli sugli scaffali. Non potete nemmeno immaginare quali siano.

Biscotti della Mulino Bianco: questi sono i più venduti

Sono tanti i cittadini italiani che scelgono questa azienda e i suoi prodotti sia per la colazione, che per la propria merenda durante la mattinata o nel pomeriggio. La motivazione risiede nella qualità dei prodotti sfornati, ma anche nella tradizione tutta italiana. Insomma, oltre la qualità, i consumatori virano su un marchio del nostro Paese.

Ognuno ha il suo preferito, forse perché ci si affeziona a una forma, a un sapore, oppure al senso di familiarità. Tuttavia, c’é un biscotto, tra i tantissimi altri, che fa più gola. Ebbene sì, avete capito benissimo: questo è il più venduto in assoluto in tutta Italia.

Mulino Bianco: gli italiani scelgono questi tra i tanti

Tutti potrebbero essere propensi a pensare che si tratta di prodotti storici o di quelli maggiormente pubblicizzati in tv o sul web, ma si sbagliano di gran lunga. L’attenzione, di solito si sposta sugli “Abbracci” o sui “Pan di Stelle” perché risultano quelli più gettonati in assoluto. Tuttavia non è così, nonostante siano in vetta alla classifica dei biscotti Mulino Bianco più acquistati.

Neanche chi pensa a prodotti storici come i tarallucci ha ragione. Ebbene sì: il prodotto sfornato dall’azienda e più apprezzato ed acquistato in assoluto dai cittadini italiani, secondo una ricerca recente, sono i biscotti denominati “Macine“, che da 40 anni vengono inzuppati nel latte.