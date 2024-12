Agenzia delle Entrate, come evitare il controllo: un Caf esperto conosce benissimo il modo | Dormi sonni tranquilli così

Un Caf esperto conosce perfettamente quello che è il metodo per evitare qualsiasi controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando dall’Agenzia delle Entrate parte un controllo, non c’è contribuente che non tema la possibilità di esserne protagonista. A temere l’intervento dell’ente non è solo chi non è completamente in regola, ma anche coloro che credono di aver provveduto a tutti i propri doveri.

Insomma, un controllo è pur sempre un evento che crea non poca ansia, anche in coloro che sono perfettamente in regola con l’aspetto finanziario. In fondo basta un errore, anche minimo, affinché l’Agenzia delle Entrate provveda ad avviare dei controlli. E ad emanare temute sanzioni.

Per fortuna, ci sono alcune strategie che sono in grado di aiutare il cittadino a far fronte a provvedimenti da parte dell’ente.

Un patronato esperto, infatti, può offrire una serie di consigli al riguardo che possono essere molto più importanti di quello che non si creda.

Il documento a cui prestare molta attenzione

Tra i documenti su cui l’Agenzia delle Entrate pone maggiori attenzione c’è senza dubbio la dichiarazione redditi. Negli ultimi anni il Fisco, al fine di prevenire problematiche come l’evasione fiscale, ha dovuto mettere in atto alcune misure al riguardo.

La dichiarazione dei redditi è uno degli obblighi da cui i contribuenti non si possono esimere, e che serve a indicare quali sono i redditi tassabili dell’anno, nonché l’importo dell’eventuale rimborso a cui si ha diritto. Successivamente all’invio, l’Agenzia delle Entrate provvede a una serie di controlli, soprattutto sui punti critici. In base ai risultati ottenuti, si possono, o meno, ricevere dei controlli da parte dell’ente.

Il segreto per dormire sonni tranquilli

Un contribuente che non vuole correre rischi in merito ad eventuali controlli sulla propria dichiarazione dei redditi, ha un solo mezzo, ovvero la dichiarazione precompilata. I cittadino possono accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e quindi provvedere alla compilazione automatica della documentazione. Se non si interviene con dei cambiamenti, bensì, si confermano le indicazioni ottenute in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, non si sarà sottoposti ad ulteriori controlli da parte del Fisco.

Questo è possibile perché la dichiarazione precompilata al suo interno possiede già un gran numero di indicazioni quali: redditi, spese sanitarie e detrazioni per oneri vari, che vengono raccolte dall’ente e che quindi non hanno bisogno di essere controllate nuovamente. Anche la più piccola delle modiche può essere causa di controlli nei confronti del contribuente. Affidarsi a un Caf esperto permette di sfruttare lo strumento senza incappare in errori.