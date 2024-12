Revisione patente, diventa un’impresa riaverla: da questa età te la stracciano | Devi andare a piedi

Brutta notizia per chi è alle prese con la revisione della patente: da questa età puoi andare solo a piedi perché te la stracciano.

La patente è quel pezzo di carta, anzi, quel pezzo di plastica che assomiglia ad una carta di credito che, dopo averla conseguita, consente di poter guidare i veicoli in possesso. Senza di essa bisognerebbe camminare a piedi o, al meglio, attendere ad una fermata o in stazione, che arrivino o partano i mezzi pubblici per raggiungere la propria destinazione.

Una volta conseguita, bisogna rinnovarla. Ci sono delle regole rigide sia per poter conseguire che per rinnovare la propria patente ed anche in strada bisogna stare molto attenti a non distrarsi e non combinare guai che potrebbero portare ad avere delle sanzioni salate e la decurtazione dei punti dalla propria patente.

Ricordiamo, infatti, che ogni cittadino ha a disposizione 20 punti. Terminati questi bisognerà sostenere nuovamente l’esame di guida. Ci sono casi in cui decidono addirittura di ritirarla. Pensiamo, ad esempio, a infrazioni eclatanti del Codice della Strada o ad incidenti mortali i cui responsabili sono sottoposti ad accertamenti ferrei.

Tuttavia anche procedere alla revisione della patente non risulta affatto facile. Sono molti i cittadini che, proprio in questi giorni, si stanno dannando per quanto è deciso dalla Legge. Quest’ultima, infatti, non consente più la revisione, anzi, fa sì che tutti questi debbano camminare a piedi o servirsi di mezzi pubblici e taxi.

Addio Patente: te la stracciano e cammini a piedi

Come ben sapete, dopo aver conseguito, sostenendo esame teorico e pratico, la patente di guida, tutti i cittadini, entro un certo limite temporale, debbono sottoporsi al rinnovo, alla revisione della patente. Ci sono delle visite mediche da sostenere e, se queste non dovessero essere superate, non si può procedere alle operazioni di rinnovo.

Ciò vuol dire che bisogna dire addio alla propria auto. La si dovrà tenere in garage o, addirittura, chi non possiede una comodità del genere, dovrà venderla al miglior offerente. Insomma, l’unica cosa che si potrà fare per andare in giro o recarsi a fare la spesa è chiedere un piacere ad un conoscente o andare in bus. Scopriamo quando accade una cosa del genere.

Dopo questa età se non passi i controlli ti stracciano la patente

Il rinnovo della patente, come già accennato in precedenza, avviene secondo un ordine temporale prestabilito. Per tutti i cittadini al di sotto dei 50 anni, tale obbligo torna in auge ogni 10 anni. Dai 50 ai 70 anni, invece, il rinnovo è previsto ogni 5. Chi ha un’età avanzata, però, vedrà praticamente stracciata la propria patente di guida.

Attenzione, però, perché non stiamo sostenendo che le persone anziane non possano guidare. Bisogna sottoporsi ad accurate visite mediche e ad accertamenti che, nel caso in cui non mostrino problemi, consentono agli utenti di guidare ancora. Ovviamente, il rinnovo avverrà ogni 3 anno per le persone al di sotto degli 80 anni, mentre ogni 2 quando si supera questa età. Nel caso in cui, però, ci siano evidenze mediche che non permettano di guidare, allora, la patente non verrà rinnovata e sarà stracciata in un secondo, costringendo tutti a camminare.