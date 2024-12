MD fa concorrenza a tutti gli altri: il grande elettrodomestico a soli 209,00 euro | Mai visto un prezzo così basso prima

Da MD c’é un grande elettrodomestico a un prezzo assurdo, mai visto. Fa concorrenza a tutti gli altri, anche ai negozi tech.

MD è una delle grandi catene di distribuzione attive nel settore discount, fondata nel lontano 1994 in Campania, precisamente a Napoli. Da quel momento ne ha fatta tanta di strada, arrivando ad oggi, ad avere oltre 9mila dipendenti nei suoi 820 punti vendita, dislocati su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, in Albania.

Insomma, si tratta di una realtà consolidata che offre tantissimi vantaggi ai suoi clienti. Questi, una volta varcata la soglia dei supermercati si ritrovano dinanzi a degli scaffali strapieni di prodotti a prezzi decisamente bassi. Non parliamo soltanto di generi alimentari o prodotti per la cura e l’igiene della persona o della casa.

Troverete anche complementi di arredo, biancheria per la casa, indumenti, stoviglie, idee per i viaggi ed ora anche numerosi prodotti per le festività natalizie in arrivo. Inoltre, poi, fa concorrenza anche alle grandi catene di negozi di tecnologia, mettendo in vendita, sempre in promozione diversi elettrodomestici, grandi e piccoli che essi siano.

In questo momento, però, sta proponendo un grande elettrodomestico ad un prezzo davvero ridicolo. Sta facendo concorrenza spietata a tutti, sia ai suoi competitor che ad altri. Pensate che non troverete mai, neanche online, una promozione del genere. Si tratta di un’occasione più unica che rara. Andiamo a scoprirla insieme.

MD ti vende l’elettrodomestico ad un prezzo stracciato

Gli elettrodomestici in casa sono dei veri e propri salva vita. pensiamo, ad esempio, ai forni o alle friggitrici ad aria che consentono di preparare piatti succulenti in poco tempo e senza sporcare mezzo mondo. Inoltre, poi, non possiamo non menzionare la lavastoviglie che, senza sforzo alcuno, fa sì che piatti, posate, bicchieri e stoviglie siano super brillanti ed igienizzati.

Infine, menzione speciale deve avere la lavatrice. Si tratta di una comodità indiscutibile che consente di lavare il bucato senza sforzi, in minor tempo e, soprattutto, con un consumo minimo di acqua corrente. Dovete sapere che da MD è in vendita in promozione proprio una lavatrice. La pagherete solo 209 euro: un prezzo così non c’é da nessuna parte.

AKAI AQUA6046AS Slim: da MD la paghi una sciocchezza

La lavatrice in promozione è adatta a tutti ed in particolar modo a chi ha problemi di spazio all’interno della propria abitazione. Si tratta di un elettrodomestico a libera installazione dalla capacità di carico di ben 6kg. Ha motore inverter e funzione Vapore & Storm Wash. Il cestello ha una capacità di 40 litri e si può scegliere tra ben 16 programmi diversi.

La classe energetica di riferimento è la più alta tra tutte, la A. I suoi consumi sono ridottissimi. pensate che ogni 100 cicli di lavaggio, consumerà solo 42 kWh. Basterà ordinarla online e ritirarla in maniera totalmente gratuita, entro 7 giorni, all’interno del punto di vendita prescelto.