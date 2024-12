‘Ti facciamo l’indeterminato’: il maxi concorsone ora è davvero ufficiale | Assumono subito senza particolari richieste

Maxi concorso per assunzioni a tempo indeterminato. Adesso è il momento di candidarsi se si vuole avere il posto tanto desiderato.

Anche se in molti hanno già la testa alle vacanze di Natale, c’è chi aspetta le ultime possibilità messe a disposizione dai concorsi pubblici per riuscire ad avere la possibilità che in tanti attendono. Un nuovo concorso è stata aperto e, solo per poche settimane, si ha la possibilità di inviare la propria candidatura.

In questo lungo anno vi è stato un netto cambiamento all’interno degli uffici pubblici, e sono state molte le scrivanie protagoniste di un vero tournover. E i cittadini italiani alla ricerca di lavoro hanno sfruttato le occasioni che si sono presentate per firmare contratti a tempo indeterminato.

Molte le possibilità per cui era sufficiente il solo diploma, altre invece richiedevano una laurea specifica.

Questo, è invece uno degli ultimissimi colpacci del 2024: invia la richiesta prima che sia troppo tardi.

Il concorso pubblico più atteso

Una grande possibilità quella che si apre, grazie alla selezione di un numero ristretto di unità che entreranno in servizio in pochissimo tempo. L’invio della domanda di partecipazione deve avvenire in via telematica. La disponibilità di un numero ridotto di posti è riservato a una sola Regione italiana, che regalerà ai cittadini selezionati la possibilità di regalare un power up alla propria carriera. Si ricorda che ancora oggi la disoccupazione è una piaga per il nostro paese, e i concorsi pubblici sono un modo valido per riuscire a contrastarla.

I contratti, peraltro, saranno a tempo indeterminato. 7 rapporti di collaborazione grazie al reclutamento di personale dirigente che verrà inquadrato a norma di legge, all’interno degli uffici di stanziamento in Sardegna. Una grande occasione per l’isola italiana, luogo in cui i disoccupati sono ancora in numero notevole.

Cosa sapere a riguardo del bando di concorso

7 sono i soggetti che verranno inseriti all’interno del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Un concorso aperto per integrare il personale pubblico, e per il cui inserimento occorrono pochi e semplici requisiti. Oltre alla cittadinanza italiana si richiede il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale.

Le candidature si chiuderanno il giorno 11 dicembre 2024, si raccomanda quindi di agire velocemente se si vuole avere la possibilità di essere inseriti in tempi brevi all’interno del Corpo. Per iscriversi al concorso è possibile accedere al sito della Regione Sardegna, nella sezione bandi attivi.