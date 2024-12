Test per VERI genietti, qual è il bicchiere che contiene più acqua? Solo il 5% degli italiani lo risolve

Un test adatto solo ai veri geni: scopri qual è il bicchiere che contiene più acqua. In pochi riescono a risolvere il mistero.

I test d’intelligenza sono uno dei giochi preferiti dagli utenti online e il motivo è semplice: essi permettono di allenare la mente divertendosi. Il gioco e la capacità di imparare attraverso esso contraddistingue infatti l’essere umano e la sua evoluzione.

Osservando i bambini ci rendiamo conto che anche loro imparano grazie al gioco e alla loro capacità di mimare durante le attività ludiche alcuni dei comportamenti che vedono nei loro adulti di riferimento, che siano i genitori o gli insegnanti. Lo stesso fanno gli animali, che giocano tra loro, imparando il gioco della caccia, e non solo.

Ma perché riservare questa pratica solo ai bambini, se può essere utilizzata anche in età adulta? Associare all’insegnamento una dose di divertimento permette infatti di imprimere più velocemente e più efficacemente nozioni o automatismi nella propria memoria.

I giochi di logica, per un adulto, sono dei veri test del quoziente intellettivo, ecco quello proposto di seguito.

Prendi una pausa per allenare il cervello

Il gioco, sia esso di logica o qualsiasi altro genere, è in grado di offrire a chi ci si sottopone un modo efficace di imparare aspetti fino a quel momento ignoti. Ma allo stesso tempo, i giochi e i test d’intelligenza sono anche un modo per mantenere il cervello sempre attivo e in allenamento. Alcuni studi sulle malattie neurodegenerative hanno persino provato come alcune di esse possano essere prevenute proprio mantenendo il cervello attivo.

Quindi, adesso è il momento di sedersi di fronte alla foto che vi proponiamo qui sotto, e quindi di sottoporsi a un test d’intelligenza che solo il 5% dei giocatori riesce a risolvere al primo colpo. In effetti, non è proprio semplice, ma basta un minimo di astuzia e spirito di osservazione.

4 bicchieri e una sola verità

Ci sono, quindi, 4 bicchieri e occorre cercare di comprendere quale di essi risulta più pieno. A prima vista sembrano tutti pieni allo stesso modo, ma è veramente così? Nel primo ci sono delle forbici, nel secondo una spilletta per fogli, nel terzo una gomma per cancellare e nel quarto una paperella.

Secondo te, quale sarà il più pieno? Quello che serve è uno spirito d’osservazione acuto e anche la predisposizione al pensiero laterale. Sul web lo chiamano “Enigma del bicchiere”, e sono veramente in pochi a ad aver azzeccato la risposta corretta. Inaspettatamente, a essere il più pieno è quello che contiene la papera di gomma, che deve essere piena di acqua per riuscire a rimanere sul fondo. Quindi, oltre all’acqua nel bicchiere c’è anche quella all’interno della paperella.